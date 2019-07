Julio Zamora lanzó su candidatura a intendente de Tigre: “Vamos a construir una Argentina más justa, en la que nos dé orgullo vivir”

Ante una multitud de vecinos en el complejo Pipa, encabezó la presentación oficial junto a sus precandidatos a concejales y consejeros escolares por el Frente de Todos. En su discurso, repasó los logros más importantes en su gestión en los últimos 3 años y enumeró los nuevos desafíos. ver video

En el complejo Pipa y ante una multitud de vecinos, Julio Zamora lanzó oficialmente su candidatura a intendente en Tigre por el espacio Frente de Todos y afirmó: “Vamos a construir una Argentina más justa, en la que nos dé orgullo vivir”.



El actual jefe comunal manifestó su compromiso de trabajar por la prosperidad de cada vecino de Tigre y señaló: “Ustedes me conocen bien, soy de Benavídez, hijo de la universidad pública y me siento orgulloso de eso. Y también soy peronista, y nunca renegué de serlo. Todos ustedes me dan la fuerza para seguir adelante con este proyecto de mejorar Tigre para todos”, y añadió: “Junto a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Verónica Magario, vamos a llegar a la Argentina que anhelamos".



En su discurso, Zamora remarcó los logros de su gestión en estos últimos años: la apertura de 3 Hospitales de Diagnóstico Inmediato, el primer jardín municipal del distrito en Don Torcuato, y el polideportivo N°18 en Benavídez. Además, destacó la reciente presentación del primer Teatro Municipal "Pepe Soriano", la renovación de más de 40 espacios públicos para el disfrute de las familias de cada localidad, y la construcción de la Escuela Secundaria N°36 del barrio El Prado de Benavídez.



Respecto de las expectativas para las próximas elecciones, señaló: “Esta unidad tiene que ver con un espacio plural, diverso, democrático. Hoy estamos juntos todos los partidos que queremos llevarles dignidad a los argentinos. De la mano de nuestros candidatos a Presidente y Gobernador, vamos hacia un mejor país. Vamos hacia un lugar donde no haya diferencias de derechos entre hombres y mujeres”.



Por último, afirmó que “la provincia necesita menos marketing y más un gobernador que se arremangue para trabajar en cada distrito. Y la Argentina precisa un Presidente con vocación de servicio, para construir un país que incluya a todos”.



En el acto de lanzamiento también se conocieron los lineamientos de la campaña de Zamora, que estará centrada en su mirada sobre la realidad que viven los vecinos de su Municipio, y sobre la problemática social y económica que atraviesa el país. Una mirada que durante la campaña de comunicación será representada por la imagen sus anteojos, rasgo distintivo de su personalidad.



Durante la ceremonia, además, se proyectó un video conmemorativo por el 67° aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Posteriormente, los presentes realizaron un minuto de silencio alusivo a la dirigente femenina más importante en la historia del país.





los precandidatos a concejales titulares por la lista del Frente de Todos: Micaela Ferraro Medina, Rodrigo Molinos, Mayra Mariani, Fernando Mantelli, Florencia Mosqueda, Rodrigo Álvarez, Verónica Caamaño, Francisco Rosso, Milca Sosa, Adrián Gastaldi, Celia Geromel y Pablo Acevedo; como también los concejales suplentes: Sonia Gatarri, Oscar Zacca, Cristina Arbelo, Santiago Habib, Sandra Rossi, Walter Leonardi, Mónica Nefke y Gastón Diego Molina.los pre candidatos a consejeros escolares titulares: Gloria Zingoni, Adrián Pintos, María Fernanda Correa, Melina Avalos; y los precandidatos a consejeros suplentes: Miriam Mabel Mohando, Leticia Beatriz Gallardo y Cecilia Beatriz Dezi.Estuvieron presentes:Malena Galmarini y Roxana López; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Daniel Macri, Daniel Gambino, Sebastián Schafer, Sergio Romano, Gladys Pollán, Lucas Gianella y Javier Parbst; el vicepresidente del PJ Tigre, Roberto Passo y los dirigentes Fernando Lauría, Mario Zamora, Pedro Heyde, Eduardo Feijoó, Fernando Abramzon, Fernando Campdepadrós, Emiliano Mansilla y Federico Ugo.