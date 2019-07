Néstor Pitrola en Vicente López “Uno de los grandes problemas de los trabajadores argentinos es que tenemos un salario pindonga y una jubilación cuchuflito”

Ayer por la mañana, Néstor Pitrola se acercó a Ugarte y Maipú para conversar con los vecinos de Vicente López, en compañía de los candidatos locales, Guido Vidal (candidato a intendente), Mariela Copertari (candidata a concejala) y Tomás Valls (a consejero escolar).



Pitrola parafraseó a Cristina al entrar en la polémica por el salario mínimo que el gobierno dice, aumentaría un 25/30% después de las PASO “Uno de los grandes problemas de los argentinos es que tenemos un salario “pindonga” y jubilaciones “cuchuflito” devorados por la inflación que nos dejó el kirchnerismo y que duplicó Macri. Si el salario mínimo va en setiembre a $15500 estará en la mitad de la línea de pobreza de ese mes según el INDEC, que arrojó $31148 en el mes de junio”



Guido Vidal, continuó "el ajuste que llevaron adelante Macri y Vidal se tradujo en el distrito con la profundización de las necesidades básicas de los vecinos. La desinversión en materia educativa nos mostró, en la semana más fría del año, que más 17 escuelas se encuentran sin gas. A estos problemas, Jorge Macri le contrapone medidas cosméticas y electorales que están muy lejos de las necesidades reales de los trabajadores del distrito"



En el mismo sentido, Mariela Copertari, candidata a Concejala profundizó "Miles de familias viven hacinadas en viviendas precarias que no tienen ni gas. En los comedores y merenderos no damos abasto, mientras el municipio gasta sus recursos en especulación inmobiliaria"



Tomás Valls agregó “en toda la provincia de Bs.As. los estudiantes nos venimos organizando por el boleto educativo, que a pesar de que ya es ley, la gobernadora Vidal nos lo niega. Creemos que esta es una herramienta fundamental para hacerle frente a los tarifazos en este período de crisis y nosotros nos proponemos profundizar la pelea por conquistarlo”



Para finalizar, Néstor Pitrola agregó “Ambos polos de la grieta trucha discuten quién es más capitalista, lo que presagia que cualquiera de ellos que sea gobierno se referenciarán en los reclamos y políticas del capital y del FMI y por lo tanto atacarán el “costo laboral” para descargar la crisis del capitalismo sobre los únicos que no tienen responsabilidad alguna en ella: los trabajadores. El FIT Unidad defiende el trabajo, el salario equivalente a una verdadera canasta familiar y el 82% jubilatorio como derechos a partir de los cuales reorganizar la economía del país”



Todos los candidatos invitaron al acto que realizará el Partido Obrero este sábado 27 en el microestadio de Argentinos Juniors.