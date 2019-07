Horóscopo correspondiente al viernes 26 de julio de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Inesperada sensación al descubrir algo de su pasado. Revelación. Algo positivo lo incentiva para tomar decisiones nuevas. Sugerencia: valorar los cambios que vamos haciendo en la vida.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Lo inesperado en reunión familiar, hay algo importante que le van a decir. Soluciones nuevas para problemas viejos. Ausencia que lo hace pensar. Sugerencia: saber que a veces tenemos que vivir cosas que no nos gustan.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Un espacio para el pensamiento, momentos increíbles y bellos junto a persona que le interesa. No aleje de sus pensamientos la posibilidad de rehacer su vida. Sugerencia: aceptar y hacernos cargo de nuestros derechos.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Compensa algo que perdió. Las cosas vuelven a tomar su forma y sentido en el plano sentimental. No deje de sentirse bien, piense de una vez por todas en usted. Sugerencia: saber que si no nos amamos no podemos con el resto.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Las cosas que tienen que ver con sus miedos debería aprender a distinguirlas de las reales. No todo es como lo vemos, no todo es como lo recibimos, aprender a tomarse el tiempo para pensar e vital. Sugerencia: conocerse.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una especial noticia lo llena de alegría. Es llamado a compartir algo importante en el plano financiero. No pierda la confianza en su pareja. Sugerencia: no vivir pensando mal del otro.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- No se comprometa a seguir manteniendo una situación que para usted es muy complicada. Lo importante en el momento de las decisiones es estar seguro pero considerar que podemos equivocarnos. Sugerencia: aceptar que las cosas pueden modificarse.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Los comienzos son interesantes en el plano afectivo, no tema y sienta autoconfianza. Una verdad lo conmueve, mejora la familia. Revelación. Sugerencia: claridad y verdad para manejarse en la vida.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Salida que lo distrae y lo premia. Sentirá que lo protegen en situación dolorosa. Una esperanzada conversación lo motiva a tomar decisiones. Sugerencia: considerar las salidas posibles y buscar soluciones.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- En el plano afectivo las cosas mejoran, tenga la buena predisposición de escuchar. Un comienzo importante en el plano social, se le abriría una puerta. Sugerencia: saber buscar las mejor opciones internamente.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Recompensa en el plano afectivo, recupera la confianza en su pareja. los imprevistos con respecto a papeles laborales lo hacen ocupar esta jornada. Sugerencia: buscar la paz.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Sensación intuitiva que lo hace confirmar algo que tiene en mente con respecto a persona de su entorno familiar. No suspenda encuentro social. Sugerencia: oír la voz interna siempre.