SAME Pilar participó de una capacitación provincial sobre triage y radio operaciones

Miembros del equipo de Same Pilar participaron de una capacitación sobre Triage y Radio Operaciones, organizada por Same Provincia. La misma tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Vicente López. La jornada, presidida por el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, contó con una multitudinaria convocatoria de referentes de varios de los municipios donde actualmente funciona dicho servicio de atención de emergencia.



Al respecto, el Director Médico del Same Pilar, Dr. Leandro Herbon señaló: "Fue un encuentro muy fructífero donde participamos más de 400 personas, y sirvió para reforzar el vínculo de nuestra dirección médica de emergencias con el Director Médico de Vicente López, Dr. Flavio Gustavo Rodriguez , nuestro Director provincial, Dr. Federico Villagrand y el Ministro de Salud, Dr. Andrés Scarsi. Además fue una gran oportunidad para intercambiar experiencias con referentes de salud de municipios donde opera el SAME".



Cabe señalar que durante la capacitación, el reconocido Dr. Lopez Rosetti, disertó sobre "Estrés, abordaje médico conductual y filosófico".