Actividades infantiles para el jueves y viernes en San Isidro

VALE HACER LÍO

Valeria Britos y Lionel Campoy inician un viaje con su mapa de colores para encontrar el tesoro que habían escondido cuando eran chicos. Una propuesta interactiva y musical para toda la familia que invita a recordar la infancia y a jugar “sin edad para hacer lío”.

Lugar: Escuela Nº 12, Av. de Mayo 1498, Martínez.

Días: Viernes 26 de julio

Horarios: 15:00



PLANETARIO MÓVIL, ESTRELLA DEL PLATA

Propuesta educativa interactiva para toda la familia con tecnología 360º.

Se proyectarán:

Viajando por el universo

Un sensacional paseo virtual por el espacio donde podrás ver las estrellas, recorrer la vía láctea, visitar los planetas y esquivar meteoritos.

Dinosaurios ¿Por qué se extinguieron?

Verás todas las clases de dinosaurios que habitaron nuestro país y entender que pasó hace 600 millones de años.

Lugar: Centro Municipal de Exposiciones, Del Barco Centenera y el río, Bajo de San Isidro

Días: Viernes 26 de julio

Horarios: 11:30 a 15:30



BABEL ORKESTA

Ritmos y músicas del mundo en una propuesta en la que el público de 3 a 100 años se convierte en un protagonista más del show, contagiado por el clima festivo y la estética explosiva, desbordante de color y alegría. La orquesta rescata el espíritu de las fiestas populares. Su repertorio va desde la música gipsy y la polka al vals y el klezmer, mechando algunas canciones que sabemos todos de María Elena Walsh y Pipo Pescador. Con su instrumentación particular compuesta por tuba, acordeón, saxo soprano, guitarra y batería, Babel Orkesta hace de cada show una celebración en la que todos se divierten bailando en familia.

Lugar: Sociedad de Fomento 9 de julio, Láinez 1955, Boulogne.

Días: Jueves 25 de julio

Horarios: 15:00





TEATRO DEL VIEJO CONCEJO



- El rap del abrazo.



Tres situaciones cotidianas con dos finales diferentes. En el primer final quiere ganar el “berrinche”, pero en el segundo el abrazo se convierte en la solución. Los espectadores cantando, bailando y dirigiendo las escenas se convierten en los verdaderos protagonistas de esta divertida obra que nos invita a darle valor al abrazo, la conversación y los acuerdos. Entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función en boletería.

Lugar: 9 de Julio 512, San Isidro

Días: Jueves 25 y viernes 26 de julio

Horarios: 15:30 (entradas $ 200, disponibles una hora antes de la función)

Capacidad Limitada



Informes: 4512-3210



- Olas de papel, de la compañía Coco Liso, teatro para la primera infancia, de 6 meses a 3 años.

Dos actrices emprenden una aventura al mar. Descubren sonidos, colores y nuevas sensaciones que las adentran en ese universo mágico y desconocido. Mariposas, pájaros y serpientes las acompañan hasta llegar a la orilla. Entre canciones y melodías compartidas, anochece. La luz de la luna tiñe los colores con un nuevo brillo despertando el juego que invita la noche.

Lugar: 9 de Julio 512, San Isidro

Días: Jueves 25 de julio

Horarios: 15:30

Entrada gratuita



“HÉRCULES”

Los dioses del Olimpo se encuentran de fiesta pues ha nacido Hércules, el hijo de Zeus. Todos son bienvenidos excepto Hades quien para vengarse envía a sus secuaces para llevar a Hércules a la Tierra y despojarlo de su inmortalidad. El plan no resulta como se esperaba y el niño conserva algunos poderes divinos. Durante su adolescencia, Hércules deberá demostrar que es digno de volver a ascender al Olimpo con los otros dioses. En su camino encontrará a una mujer. ¿Podrán las diosas ayudar a Meg a conquistar el corazón del gran héroe? ¿Llegará Hércules al Olimpo?

Dirección General: Sergio Lombardo/ Asistente de Producción: Santiago López Ferrero/ Producción Ejecutiva: Gustavo López Ferrero.

Lugar: Teatro Don Bosco, Diego Palma 299, San Isidro.

Días: 23 de julio al 3 de agosto (excepto el domingo 28/7, a las 16:00)

Horarios: 15:00



Entradas: desde $ 150.

Horario de boletería: de lunes a sábado, de 11 a 18 hs.

Informes y reservas de entradas: www.sergiolombardo.com.ar / 4743-3800.



MUSEO DEL JUGUETE



- Abran caja, a cargo de Abran Mancha.

Un taller que invita a crear máscaras volumétricas con materiales cotidianos, para cambiar la cabeza, a través del arte y el juego.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días: Viernes 26 de julio

Horarios: 15:30



- Taller sentipensante, a cargo del equipo educativo del Museo.

Un espacio de taller donde crearemos pecheras y accesorios para ponerle el pecho al juego y dar forma, color y textura a las ideas, sentires y pensamientos que se escapan del cuerpo.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días: Viernes 26 de julio

Horarios: 14:00





- Taller volado

Un espacio de taller con pocas plumas donde veremos si es cierto que el juego nos da alas para volar.

Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días: Jueves 25 de julio

Horarios: 14:00



- Monocromonstruos, a cargo de Selva Bianchi

Los monstruos tienen su lugar ganado en la literatura infantil y en el imaginario de niños y niñas de todas las épocas. En este taller, dejaremos salir a los monstruos de los libros y de la imaginación para conocerlos mejor, darles color y jugar un rato con ellos.



Lugar: Lamadrid 197, Boulogne

Días: Jueves 25 de julio

Horarios: 15:30



MUSEO PUEYRREDÓN



En el marco de la exhibición “Invisibles”, en estas vacaciones de invierno se baila al son de los tambores. Junto a la Asociación Misibamba – Comunidad de Afroargentinos de Buenos Aires- se podrán construir instrumentos al ritmo del candombe porteño.

No se suspende por lluvia.



Lugar: Rivera Indarte 48, Acassuso

Días: Jueves 25 de julio

Horarios: 14:30



QUINTA LOS OMBÚES



- Modo Arte

Los chicos van a poder crear sus propias obras de arte e intervenir el Museo. Habrá talleres creativos, inspirados en retratos, fotografías, naturaleza y objetos de nuestra colección, para experimentar con diversas técnicas.

La Actividad, a cargo del equipo educativo del Museo y con artistas invitados, tendrá 4 fechas temáticas. Este jueves será el turno de “Vida Cotidiana”.



Lugar: Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.

Días: Jueves 25 de julio

Horarios: 15:00





CENTRO CULTURAL SAN ISIDRO (CCSI)



VENGADORES. Teatro infantil, superhéroes.





Lugar: Av. del Libertador 16.138, San Isidro

Día: Viernes 26 de julio

Horarios: 16:00



Entradas en venta en el CCSI, de lunes a viernes de 12 a 19 hs. o en www.ticketek.com.ar/desde $350 a partir de los 2 años. Menores de 2 años pagan $100 de seguro. Capacidad limitada. Por consultas, escribir a cculturalsi@gmail.com/





.

RIBERA NORTE



Se realizará un taller especial para niños sobre plantas nativas



Lugar: Vivero Municipal de Plantas Nativas, Camino de la Ribera y Almafuerte, Acassuso.

Días: Viernes 26 de julio

Horarios: 14:30





CASAS DE CULTURA



- Taller de escultura blanda

Realización de animales o muñecos en tela a partir de moldes, lanas, cordones, hilos, botones, telas y vellón. Actividad textil compartida entre adultos y niños bajo la coordinación de Manuela Grandal.

A partir de los 6 años acompañados por un adulto. Inscripción previa una hora antes del comienzo de la actividad. Capacidad limitada.

.

Jueves 25 de julio, de 16:00 a 18:00. Casa de Cultura de Villa Adelina. Av. de Mayo 946. Tel. 4513-7893.

Viernes 26 de julio, de 11:30 a 13:30. Casa de Cultura de San Isidro. Av. Centenario 77, local 4, San Isidro. Tel. 4512-3057.

Viernes 26 de julio de 15:00 a 17:00: Casa de Cultura de Boulogne, Av. Rolón 2315. Tel. 4513-7803.







. MUESTRA EN LA CENTRAL DE PROCESOS



La Central de Procesos de San Isidro presenta Oficina de entrenamiento de objetos vagos, una muestra que invita a adentrarse en el mundo creativo del eximio artesano de episodios en pequeña escala Sebastián Gordín, uno de los más destacados artistas contemporáneos argentinos.



La exhibición podrá ser visitada hasta el 31 de julio con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 y sábados, de 14:00 a 18:00, en Av. del Libertador 16.208, San Isidro.



La iniciativa, con visitas especiales para los establecimientos educativos de la zona, será una invitación a despertar la imaginación con esos objetos exhibidos en vitrinas y con sus respectivas fichas, basadas en textos de Gaia Gordín, hijadel artista, y de Vanna Andreini.





"LA CASA INVITA", UN CICLO CON MÚSICA, TEATRO, JUEGOS Y GASTRONOMÍA



Las Casas de Cultura se unen para crear un nuevo proyecto original, divertido y gratuito: La Casa Invita, una propuesta que se llevará a cabo hasta el 26 de octubre de una sede a otra, que invitará a pasar una entretenida tarde de juegos de mesa, animarse al canto con micrófono abierto y disfrutar de una noche de teatro con gastronomía incluida.

Para conocer la programación completa ingresar a: https://sanisidro.gob.ar/novedades/la-casa-invita-un-ciclo-con-m%C3%BAsica-teatro-juegos-y-gastronom%C3%ADa



CHACRA SAN ISIDRO LABRADOR



Animales de granja, cabritos recién nacidos y talleres de huerta y reciclado, son algunas de las propuestas que los chicos podrán disfrutar en el espacio educativo.



Lugar: Perito Moreno 2610, Villa Adelina

Días: Martes a domingos de vacaciones de invierno

Horario: 10 a 12 (entrada libre y gratuita) y de 14 a 17 (bono contribución de $150)



Informes: 4513-7887/ 4763-7415 o chacraeducativa@sanisidro.gov.ar



Los menores de 5 años y jubilados ingresan gratis. Los días de lluvia la Chacra permanecerá cerrada.



.

EXPLORATORIO SAN ISIDRO



El Exploratorio es un centro interactivo de ciencia y tecnología donde podés experimentar con la ciencia de manera divertida. Lanzamiento de cohetes con aire, burbujas gigantes, explosiones e implosiones, "slime" ymuchas cosas más. Recomendamos llegar cerca del horario de entrada.



Lugar: Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro

Días: Lunes 22 de julio al viernes 2 de agosto

Horarios: 15:30 a 18:30

Entrada general: $200

Para más información ingresar a www.exploratorio.com