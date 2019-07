Cartelera de Julio, Agosto y Septiembre en el Teatro Niní Marshall de Tigre

Lunes 22 de Julio –Piñon Fijo – 15hs.

Música alegría y nuevas canciones serán la base de este inolvidable show. Fabián Gómez , conocido por su interpretación de Piñón fijo es un payaso y cantautor argentino que lleva su faceta humorística enfocada en el público infantil con más de 100 canciones de su autoría hace disfrutar a grandes y niños. El payaso cordobés festeja sus 30 años de carrera, con un show muy especial. Presente en la televisión argentina desde el año 2000 nos deleita con este show en medio de su gira nacional.



Miércoles 24 de Julio – Cuenticuénticos – 16hs.

Canticuénticos ha sido declarado de interés cultural por el Senado de la Nación debido a su “trayectoria y valioso aporte al cancionero infantil latinoamericano”. Sus canciones se cantan, bailan y escuchan en innumerables casas y escuelas del país y América Latina.



Viernes 26 de Julio -Sin Codificar 10 años – 21.30hs.

Regresan los dueños del humor en un espectáculo para toda la familia en un show donde la sucesión de cuadros harán reír a todo el público. Luego del año exitoso en el programa televisivo, que cumple 10años,llegan con todos sus personajes clásicos como “El Intendente”, ”La Rata”, ”Los Rebos”,entre otros.



Sábado 27 de Julio –Panam y Circo Tour- 13.30 y 16hs.

Laura Panam Franco hará latir muy fuerte La Panammanía con todos sus clásicos y las nuevas canciones entre las que se destacan El Emoticon y Kekochino Oink. En su show Panam y Circo, la acompañan Edith Hermida en su consagrado personaje de la Bruja Marga, El Payaso del Humor Rodrigo Vagoneta, La Vaca Mumu y destacados bailarines y acróbatas. ¡La fiesta está asegurada!



Sábado 27 de Julio – Dalila – 22 hs.

La diosa del verbo amar se presenta en un show imperdible donde recorrerá todo su repertorio para emocionarte y volverte a enamorar.



Domingo 28 de Julio –Mentiras Inteligentes-– 20hs

Mentiras inteligentes cuenta la historia de Willy (Mariano Martinez), un hombre casado que se enamora de otra mujer y decide contarle a su padre, Guillermo (Arnaldo André), lo que está sintiendo. Alicia (Betiana Blum), madre de Willy, logra adivinar el secreto de su hijo y cree que Juana (Flor Torrente), la esposa de Willy ,debe conocer la verdad. La noche en donde los personajes se encuentran, un juego de mentiras lleva la historia a un cierre inesperado, dejando a los espectadores pensando hasta dónde pueden llegar nuestras Mentiras Inteligentes. Un elenco de lujo y una historia atrapante hará de esta obra una de las propuestas más divertidas del año.



Lunes 29 de Julio – El libro mágico de las princesas¬-17 hs

Una de las obras infantiles favoritas de los chicos, El libro mágico de las princesas nos emociona de principio a fin. Gran despliegue de personajes, coreografías y mucho humor para grandes y chicos. Lady Bug queda fuera del mundo de la fantasía cuando cierra las hojas de su cuento. Para volver a él, deberá conseguir magia. Entonces comienza un recorrido por los distintos cuentos de hadas y princesas, donde cada una de sus amigos la ayudarán a volver a su historia. Es así como conoce a Blancanieves, el espejo mágico, los enanitos, la princesa Elsa y Anna de Congeladas, Rapunzel y el gato con botas, cerrando inesperadamente las puertas del libro mágico conmoviendo a grandes y chicos con cantantes en vivo y toda la diversión.



Martes 30 de Julio-El mago de Oz, el musical- 16hs

Dorothy vuelve a Oz, en una nueva aventura. Ya han pasado 20 años y vive con su hija Isabela y su perro Andrews. Una serie de eventos desafortunados la llevan de nuevo a Ciudad Esmeralda, donde la bruja mala del Este la espera para quitarle los zapatos mágicos.

Ella no está sola, vuelve acompañada por sus infaltables compañeros: el Mago de Oz, Glinda, la bruja buena, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León con quienes debe caminar por el misterioso Camino Amarillo y por el peligroso Camino Azul sin caer en el bosque oscuro.

Juntos tendrán que deshacer el hechizo y vencer a la Bruja del Este. De no lograrlo Dorothy se quedaría para siempre en Oz e Isabela quedará sumergida en un sueño profundo por el encantamiento.

Una comedia musical para toda la familia, protagonizada por artistas que cantan en vivo y bailarines que crean situaciones muy divertidas y mágicas.



Viernes 2 de Agosto- Las travesuras de la Vaca Lola y amigos-15.30Hs

Lola y sus amigos se pierden en un bosque encantado y necesitarán de la ayuda de todos sus habitantes para encontrar el camino de regreso a casa. Los más chiquitos amaran a esta vaca tan divertida que llega dispuesta a deleitarlos con las canciones más famosas y entretenidas. Todos los grandes éxitos musicales juntos en un show lleno de ternura y color que sorprenderá a toda la familia.



Viernes 2 de Agosto-Terapia Amorosa-21.30Hs

Dirigida por Daniel Veronese e interpretada por Violeta Urtizberea, Benjamín Vicuña y Fernán Mirás, Terapia Amorosa es una comedia que toca un tema apasionante: las difíciles relaciones de pareja. Joana y Valentín se encuentran en plena crisis matrimonial; en un intento por romper esa destructiva dinámica y recobrar la armonía, deciden acudir a un terapeuta de parejas, quien les propone sin éxito varios ejercicios para restablecer el diálogo entre ellos. Agotados por la sesión, deciden hacer una pausa, tras la cual el médico, sugiere a la pareja la posibilidad de separarse. Es entonces cuando la dinámica del dialogo cambia por completo.



Sábado 3 de Agosto-Pequeños Héroes-16hs.

Pequeños héroes invita a los más chiquitos a experimentar grandes aventuras en vivo junto a una escenografía de primer nivel, juegos, baile y diversión. ¡Es hora de ser un héroe!



Domingo 4 de Agosto-Súper Héroes Vengadores vs Zombies-16Hs.

Este musical infantil relata la historia de una nave espacial en trayecto hacia la tierra, tripulada por la chica zombie proveniente de la galaxia Fornite. Sus intenciones son oscuras: quiere inyectar en la atmósfera un gas altamente viral para acabar con la población humana. Solo tus superhéroes favoritos podrán frenar esta invasión zombie. Viví junto a ellos una aventura musical que te dejara grandes mensajes.



Viernes 9 de Agosto-Jorge Rojas-21.30Hs.

Jorge Rojas presenta su nuevo trabajo discográfico “Mi cantar” cuyo nombre acompaña a la gira que lo trae de nuevo a los escenarios, con canciones inéditas y un abanico rítmico diverso, construcciones distintas a las que estaba acostumbrado y letras con detalles diferentes. “Ojalá estas melodías y pensamientos logren alguna emoción, entonces, y solo así, mi canto estará completo, pues habrá logrado hacer contacto y será un sentimiento compartido siempre!”, confiesa Jorge Rojas sobre su nueva etapa creativa. Con una puesta de gran impacto audiovisual hace de esta gira “Mi cantar” una experiencia realmente emocionante.



Sábado 10 de Agosto-El Show de la Faraona-21hs.

Entre el canal de Youtube y su cuenta de instagram, Martín Ciro reúne más de un millón de “Farafans”, sus seguidores, que han ido apropiándose de las expresiones en los códigos de las redes sociales y en la vida cotidiana. Los temas que aborda se centran en la sexualidad y el amor apoyándose en historias personales. Un show marcado por la comedia y lo bizarro, donde desdramatiza situaciones incómodas y ridículas , naturalizando pensamientos o placeres inconfesables que nos hacen tapar la cara de risa y vergüenza: esa es la provocación con un lenguaje muy propio de Martín .El show incluye los clásicos más viralizados y canciones rankeadas número uno en Spotify.



Viernes 23 de Agosto- Baby Etchecopar-Presidente-21.30hs

Luego de 30 años de carrera radial, televisiva y teatral, Baby Etchecopar ha transformado su nombre en una marca.

Sin pelos en la lengua ni límites dialécticos aborda todos los temas, con su monólogo “Presidente”. Una experiencia que conmueve tanto a la risa como al llanto, desde la autocrítica despiadada, en la que todos se ven reflejados. Sin duda un monólogo cargado con el estilo que solo Baby puede ofrecer.



Sábado 31 de Agosto – Agarrate Catalina-21.30 Hs.

La tradicional murga uruguaya ofrece un espectáculo que gira en torno a la lucha por los idearios originales ,en una apuesta festiva siempre convocante.

Agarrate Catalina es la murga uruguaya más premiada, popular y convocante de los últimos años. Sin abandonar las raíces populares comparte en cada función fotografías certeras y crudamente irónicas del ser uruguayo, llevando la bandera hecha puente por el mundo.



Domingo 8 de Septiembre-Los Tekis-20.30 Hs.

El grupo Folclórico “Los Tekis” se presentan el teatro Niní Marshall con su más reciente álbum, ”Opuestos” ,trayendo esos aires de carnaval jujeño llenos de colorido y alegría para deleite de todo el público, brindándonos siempre el mejor espectáculo con todos sus éxitos.