23/07/2019 - 20:28 | Zonales / San Fernando Se disputará una Competencia Internacional de Breaking y Hip Hop en San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes El evento abierto y gratuito “Battle of the year AUP” se desarrollará el próximo 27 y 28 de julio de 11 a 18hs, en el Parque de Deportes Extremos (Sobremonte 2650). Habrá batallas, competencias de Breaking, talleres de DJ Popping y Hip Hop para niños y adultos.

El Municipio de San Fernando cuenta con un Parque de Deportes Extremos, un nuevo espacio creado en el Parque del Bicentenario de la Independencia, ubicado en Sobremonte y Guido Spano. Allí se disputará este 27 y 28 de julio en 11 a 18hs el evento denominado "Battle of the year AUP". Se trata de una competencia de Breaking internacional que se realiza en Uruguay, Paraguay y Argentina.



Los representantes de Buenos Aires que acercan esta jornada a zona Norte son dos bailarines sanfernandinos. El Área de Cultura del Municipio apoya y gestiona el evento brindando a los jóvenes un nuevo espacio, donde se integran los deportes extremos, danza, música urbana y Hip Hop.



A lo largo de dos jornadas se dictarán talleres abiertos a la comunidad de manera gratuita que rondan la temática de la Cultura Hip Hop. Habrá competencias abiertas de breaking, batallas de Bgirl y Bboys, talleres de DJ Popping y Hip Hop para niños y adultos.



Cabe destacar que el Parque de Deportes Extremos de San Fernando, recientemente inaugurado, cuenta con dos bowl con plataforma de descanso perimetral y un sector de 'street' con cajones, gap, rampas planas, hubba, barandas y escaleras, donde podrá practicarse skate, BMX y rollers.



A continuación, el cronograma completo de las jornadas:

Día 27

11 HS - Taller de Hip Hop e inscripciones para competencia categoría kids

12 HS - Taller de Popping facilitado por Bam Bam

13 HS - Taller de Braaking facilitado por Matias Ligato

14 HS - INTERVALO

14.30 HS - Cierre de inscripciones para las competencias.

15 HS - Presentación Breaking kids

16.30 HS -Finales y premiación



Día 28

11 HS - Inscripción para competencia de Bboys y Bgilrls

11.30 HS – Taller de DJ facilitado por DJ Xolart

13 HS- Cierre de inscripciones para competencia

12.30 HS - Preselección Bboys

13 HS- Preselección Bgirls

14 HS- Batalla de Bgils hasta la final

15.30 HS -Batalla de Bboys hasta la final

17 HS-Finales

18 HS- Premiación



Para mayor información los interesados se pueden contactar a botyargentina@gmail.com.

Volver