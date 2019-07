La tarjeta “Soy Tigre” incorpora a los descuentos productos para la salud y medicamentos

El intendente Julio Zamora firmó un convenio con representantes de farmacias, ópticas, laboratorios y ortopedias, para que los vecinos accedan a descuentos entre el 10 % y el 30%. Las personas que deseen tramitar la credencial pueden hacerlo de forma gratuita a través de la web: www.soytigre.gob.ar.



En su despacho en el Palacio Municipal, el intendente Julio Zamora firmó un convenio con representantes de farmacias, ópticas, laboratorios y ortopedias de diversas localidades de la ciudad, que se incorporan a los beneficios de la tarjeta “Soy Tigre”.



“Este es un paso más para que nuestros vecinos logren acceder a importantes descuentos que van del 10 al 30% en productos vinculados a la salud. Queremos ampliar aún más el abanico de ofertas y contribuir con la economía de los trabajadores, en este contexto de crisis en el que vivimos”, señaló Zamora.



Con estos nuevos convenios, los comercios adheridos al programa municipal de beneficios en la categoría Salud ascienden a: 18 farmacias, 9 ópticas, 1 laboratorio y 1 ortopedia. La iniciativa busca bajar los costos de compras de productos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de la comunidad local.



Luego de la reunión con el jefe comunal, Juan Cocaro, representante de Zona Vital, expresó: “Consideramos que es una propuesta muy beneficiosa para los vecinos. En nuestro rubro hubieron muchas variaciones de precios pero creemos que con la tarjeta ‘Soy Tigre' las personas van a poder acceder a los productos que necesitan”. Por su parte, Evangelina, de Farmacia Marabotto, dijo: “Fue muy bueno el encuentro con Zamora y su equipo porque nos informaron sobre este interesante mecanismo de rebajas que tienen desde el Municipio”.



Los descuentos que se incorporan en el rubro Farmacias son: -15% en Farmacia Calderón (en efectivo en perfumería y accesorios) y -20% en medicamentos de venta libre y de venta bajo receta (solo particulares) los días miércoles; -20% en Farmacia del Pueblo (medicamentos venta bajo receta para particulares sin cobertura social), -10% en medicamentos de venta libre y 2x1 en perfumería (en productos seleccionados de Lunes a Sábados); -10% en Farmacia Marabotto (medicamentos venta libre, perfumería y medicamentos bajo receta solo para particulares, de lunes a domingos); -10% en Farmacia Molina (medicamentos bajo receta sin cobertura social); -10% en Farmacia Central Benavídez en medicamentos bajo receta solo para particulares, todos los días; -20% en La Farma (con todos los medios de pago en medicamentos solo particulares), -20% en leche maternizada y -10% en perfumería (solo en productos seleccionados); -15% en Farmacia Castelli (pagando en efectivo en todos los medicamentos), y -10% en productos de perfumería; -20% en Farmacia Jankowicz (medicamentos para particulares sin cobertura social y venta libre) y -15% en perfumería los días lunes y viernes;



También se sumaron los siguientes descuentos: -20% en Farmacia Vantage (medicamentos para particulares sin cobertura social y venta libre) y -15% en perfumería los días lunes y jueves; -20% en Farmacia Gasparin de lunes a sábados; Farmacia NP 15% de descuento en medicamentos (todos los días), -20% en línea ISDIN (viernes), -20% línea AVENE (todos los días), -20% línea EXIMIA (todos los días), -15% línea WELEDA (todos los días), -15% leches NUTRILON (todos los días); -10% en Farmacia Ipham (de lunes a jueves); -20% en Farmacia Pacheco con todos los medios de pago, o 10 cuotas sin interés (solo venta receta particular); -20% en Farmacia Pacheco Express con todos los medios de pago, o 10 cuotas sin interés (solo venta receta particular); -20% en Farmacia Pacheco Norte con todos los medios de pago, o 10 cuotas sin interés (solo venta receta particular); -30% en Farmacia Zona Vital en medicamentos genéricos venta particular, -20% en medicamentos éticos venta particular, -15% venta libre, 2x1 productos seleccionados de perfumería, -15% en perfumería, -15% en fragancias importadas; -30% en Farmacia Zona Vital (medicamentos genéricos venta particular), -20% medicamentos éticos venta particular, -15% venta libre, 2x1 productos seleccionados de perfumería, -15% en perfumería, -15% en fragancias importadas.



En cuanto a laboratorios, la tarjeta Soy Tigre tendrá -10% en LR LAB Laboratorios Análisis Clínicos (pagando en efectivo de lunes a sábados) en todas sus sucursales.



Por su parte, las ópticas y ortopedias que se incorporan al programa son: Centro Óptico Fer con 20% de descuento en efectivo todos los días; -10% en Clear Visión (abonando en efectivo de lunes a sábados); -5% en Óptica Cazón (válido solo en efectivo los días sábados); -10% en Óptica Foto Don Torcuato (válido solo en efectivo de lunes a sábados); -5% en Óptica Tigre (abonando en efectivo los días sábados); -15% en Óptica Santa María (para pagos en efectivo de lunes a sábados); -10% en Óptica Visión Tigre (en efectivo, todos los días); -5% en Óptica Delta Visión (pagando en efectivo de lunes a sábados); -20% en Óptica Roca (en efectivo de lunes a sábados) y -10% en Ortopedia Delta (pagando en efectivo, todos los días).



“Soy Tigre” incentiva el consumo local en los centros comerciales del distrito, con ofertas en rubros como: gastronomía, jugueterías, indumentaria, turismo y mucho más. La credencial puede tramitarse de forma online ingresando a www.soytigre.gob.ar; telefónicamente al 0800-122-TIGRE (84473), o de manera presencial en las delegaciones de cada localidad.



El trámite es gratuito y personal, completando un formulario con datos personales (nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de documento y domicilio). La tarjeta llega a los domicilios de los vecinos, a excepción de los habitantes de Islas, que deben retirarla personalmente en la delegación Delta.



Estuvieron presentes: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Empleo, Eduardo Adelinet; la directora de Responsabilidad Social Empresaria, Natalia Cazzola y la directora general de Producción y Nuevas Tecnologías, Marilina Silva.