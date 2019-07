Pilar tendrá 14 representantes de atletismo especial en la final de los juegos bonaerenses

Pilar se prepara para la final provincial de los Juegos Bonaerenses de la modalidad de atletismo para personas con capacidades diferentes (PCD). La misma se realizará en Mar del Plata, del 28 de septiembre al 3 de octubre, y contará con la participación de 14 vecinos del distrito.



La etapa regional se celebró en el Polideportivo de General Rodríguez y Pilar fue el municipio de la Región 6 con mayor cantidad de clasificados. En su mayoría, alumnos del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas PCD y Unificados, dependiente de la Dirección General de Deportes, quienes dieron una brillante actuación y avanzaron en buen número a la etapa final.



Al respecto, la directora de Deportes, expresó: “Nos enorgullece ver el desempeño de estos chicos, que además de ser un gran orgullo, son un ejemplo de trabajo, esfuerzo y buen comportamiento. Agradecemos a ellos el compromiso y la forma en que representan a Pilar, que una vez más fue el municipio que más clasificados obtuvo al final de la jornada”.



De los 14 atletas que aseguraron su lugar en “La Feliz”, 12 son integrantes del programa municipal, uno de ellos también representante de la Escuela Especial N° 504 de Del Viso y, los otros dos, alumnos de la Escuela Especial N° 502 de Derqui.



El encuentro regional comenzó testeos y clasificaciones para determinar el nivel de cada uno de los competidores y luego prosiguió con cada una de las especialidades en la pista central. Hubo acción para las discapacidades Intelectual, Parálisis Cerebral (PC), Motriz, Visuales, y Síndromes, cada una de ellas sub divididas en niveles.



En la categoría Síndromes avanzaron Ezequiel Fleitas (lanzamiento de la pelota de softbol), Rubén Knubel (salto en largo) y Gastón Magot (velocidad 80 metros). Entre los discapacitados visuales se destacaron Elba Martínez (velocidad 100 metros) y Florencia Castillo (salto en largo). En Intelectual mayores de 17 años consiguió su pasaje Alejandro Ovelar (lanzamiento de bala).



En Parálisis Cerebral clasificaron Carmen Cortez (lanzamiento de bala categoría 35), Franco Núñez (velocidad 100 metros en categoría 37), Leandro Cufré (lanzamiento de bala categoría 34), Rosario del Río (velocidad categoría 35). En la misma categoría Sub 16, la victoria y clasificación fue para Milagros Ruiz Díaz (lanzamiento de bala categoría 35).



Finalmente, en la categoría Sub 16 confirmó su viaje Damián Quiroga (velocidad categoría 54) y en mayores 17, César Pla (velocidad nivel 46) y Gisela Campos (lanzamiento de bala categoría 54), pertenecientes a las especialidad Motores o Motrices.



Cabe señalar que, el deporte para personas con discapacidad tendrá sus últimas actividades de la etapa regional el próximo 12 de agosto con la disputa del certamen de Fútbol masculino mayores de 17 Intelectual, mientras que el 16 de agosto se jugarán los partidos de las categorías Sub 16 masculino y femenino Intelectual, mayores de 17 años femenino, Síndromes y Parálisis Cerebral. Todos esos encuentros se desarrollarán en el Polideportivo de Pilar.