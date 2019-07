Reunidos en San Isidro, los municipios defienden el cobro de la tasa a las petroleras

Representantes de todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires se reunieron en San Isidro para intercambiar experiencias y analizar el caso judicial de la petrolera Esso contra la Municipalidad de Quilmes.



La semana pasada en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro se realizó un encuentro tributario, del que participaron representantes de todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires.



Funcionarios y especialistas en temas tributarios disertaron para intercambiar experiencias y analizar el caso judicial de la petrolera Esso contra la Municipalidad de Quilmes, que definirá la autonomía que tienen los municipios para establecer sus tasas.



“Si un municipio anda bien, la gente vive mucho mejor. Es fundamental tener agencias de recaudaciones municipales y una tasa de seguridad de inspección e higiene, porque todos los servicios indispensables que sostienen en gran parte los gobiernos municipales, como la salud, seguridad, educación y obras públicas, entre otros, no se sostienen sólo con el ABL del vecino (alumbrado, barrido, limpieza) ni sólo con aportes provinciales o de la Nación”, afirmó el intendente Gustavo Posse.



Juan Miletta, secretario de Hacienda de San Isidro, remarcó: “Adherimos siempre a las autonomías municipales. Los municipios ya no son simples intendencias si no que responden a la mayoría de las problemáticas prácticamente con recursos propios”.



Y concluyó: “Nos complicaría mucho si la resolución de la Corte Suprema de La Nación se resolviera de forma adversa a los municipios. Siempre estamos del lado de los vecinos y contribuyentes”.