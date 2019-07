Se realizó una nueva jornada de limpieza en la costa de San Isidro

Una gran cantidad de vecinos y voluntarios participaron de la actividad, organizada por el Municipio junto a ONG, que se llevó a cabo el sábado en Pacheco y el río. El objetivo es concientizar sobre la importancia de disponer correctamente los residuos.



Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de disponer correctamente los residuos y promover el cuidado del medio ambiente, el pasado sábado por la mañana se realizó una nueva jornada de limpieza en la costa sanisidrense.



Una gran cantidad de vecinos y voluntarios participaron de la actividad, organizada por el Municipio junto a ONG medioambientales, que se llevó a cabo en Pacheco y el Río de la Plata, Martínez.



“Esto está bárbaro. Desde hace muchos años llevamos adelante esta tarea de cuidar nuestra costa. Buscamos que cada vez sea más popular, que no sea una moda si no que realmente la gente se concientice sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de tirar la basura correctamente”, afirmó el intendente Gustavo Posse, quien también participó de la iniciativa.



A su lado, Axel Haack, vecino de San Isidro y remador olímpico, agregó: “Nosotros cuando estamos remando en el agua padecemos mucho la suciedad así que me parece una iniciativa excelente por el impacto social y la conciencia que genera en la gente”.



Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público, explicó: “Esta es una jornada espectacular, que se da todos los terceros sábados de cada mes, para hacer un trabajo de cuidado ecológico y que las personas sepan de qué manera disponer sus residuos. Aprovechamos la oportunidad también para contarle a la gente la importancia de no tirar nada al río ni a la calle”.



También participaron de la actividad personalidades del espectáculo como Florencia Bertotti, Federico Amador, Florencia Vigna, Valentina Salezzi y Maia Reficco.



La propuesta se continuará haciendo el tercer sábado de cada mes. Todos los interesados en participar pueden hacerlo. Se recomienda llevar calzado cerrado y guantes.