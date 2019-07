19/07/2019 - 22:58 | Policiales / Detienen a “El Polaco”, ex policía federal y líder de una banda que cometía violentos robos en countries Herramientas: Compartir: Un ex policía federal de 35 años, apodado “El Polaco”, fue detenido hoy por la Policía de la provincia de Buenos Aires acusado de liderar una banda que cometió en los últimos meses varios robos en barrios cerrados y countries ubicados en el partido de Brandsen.

El operativo fue coordinado por efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, quienes lograron capturar al sospechoso y ponerlo a disposición de la justicia.



El imputado lideraba una organización que realizó al menos tres robos violentos, dos en el Club de Campo Posada de Los Lagos, ubicado sobre el kilómetro 72 de la Ruta 2, y otro en el barrio La Escondida, también en esa región.



La banda estaba integrada por tres sujetos y realizaba inteligencia sobre las viviendas a las que iban a robar. Una vez que se decidían a dar el golpe ingresaban a los barrios encapuchados, fuertemente armados, y ejercían extrema violencia sobre sus víctimas.

Por lo general actuaban de madrugada, por lo que las familias eran sorprendidas dentro de sus casas mientras dormían.



Si bien los delincuentes cubrían sus rostros e intentaban no dejar mayores rastros, la investigación policial permitió identificar al líder de los delincuentes y conocer el vehículo en el que se trasladaban para cometer los robos.



Así se supo que el jefe de la organización era un hombre apodado “El Polaco”, quien resultó ser oficial ayudante de la Policía Federal, actualmente en disponibilidad.



Con la pesquisa en su poder, la justicia ordenó el allanamiento que se concretó esta madrugada en Brandsen y que permitió capturar al principal sospechoso.



Allí se incautó dinero en efectivo y elementos sustraídos en alguno de los hechos, como prendas de vestir y teléfonos celulares, y el vehículo en el que se movilizaba la banda.



En el caso interviene la UFI Descentralizada de Brandsen, a cargo de Mariano Sibuet, y el Juzgado de Garantías N° 3, cuyo titular es Pablo Nicolás Raele, ambos dependientes del Departamento Judicial La Plata. Volver