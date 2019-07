El Nido de San Isidro realizó una jornada de Mindfulness

El Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana recibió la visita de Cynthia Zak, creadora de Yomu, el método en el que intervienen la meditación, la música, la respiración, la inteligencia emocional y la neurociencia.



Crear conciencia de nuestros actos, bajar los niveles de drama, subir los niveles de calma, aumentar de manera concreta la autoestima. Todo suena bastante difícil de lograr pero lo cierto es que sólo basta con concentrarse en uno mismo.



Así lo hicieron los pacientes del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “El Nido” de San Isidro que junto con sus familiares profundizaron en Yomu, un método en el que intervienen técnicas de mindfulness, meditación, música, respiración, inteligencia emocional y neurociencia.



“El mindfulness es un derecho natural. No es algo que tenemos que aprender sino más bien recordar. Nuestra propuesta es volver a refrescar todo lo que uno ya sabe para estar aquí y ahora”, comentó Cynthia Zak, creadora de este sistema.



Además, la cordobesa radicada en Estados Unidos, agregó: “Me parece impresionante el trabajo y el amor que hay aquí. Un espacio que le hace honor a su nombre: Nido, un espacio seguro donde uno pueda crecer y madurar de la manera adecuada”.



A su lado, la directora del centro, María José Fattore, subrayó: “Estamos más que felices de poder hacer esta actividad para todos nuestros pacientes y sus familias, con el objetivo de que se lleven nuevas herramientas para aplicar en casa. Todos beneficios que suman para fortalecer y sacar el máximo potencial de los niños”.



El eje principal de este método es la música y las canciones diseñadas con un equipo de neurocientíficos y terapistas ocupacionales. Pero también intervienen profesionales de la psicología, la anatomía, la neurobioemoción y el yoga. El Yomu provee canciones y música para mindfulness en movimiento y, a la vez, promueve la autoestima y la responsabilidad con los demás. Actualmente es utilizado en los hogares, escuelas, prácticas psicológicas, consultorios pediátricos y centros de salud.



“Estoy muy feliz por ver cómo crece este espacio día a día y la cantidad de proyectos e iniciativas que se realizan. Es increíble el trabajo que se realiza en este lugar para que los chicos lleguen a su mejor versión”, destacó la modelo y conductora Karina Mazzocco, madrina de “El Nido”.



Mientras disfrutaba de la actividad, Nancy González contó: “Mi hija nació con 33 semanas y nos derivaron a este hermoso lugar. Nos sentimos como en casa y no puedo creer el desarrollo que tiene cada vez que viene acá”.



Con una enorme sonrisa, Estela Fábrega completó: “Aquí hay mucha organización, grandes especialistas pero, sobre todo, mucha alegría y amor. Realmente no tengo más que palabras de agradecimiento”.



El Nido tiene una sala para la atención de los más pequeños, estimulación temprana y sensorial, un sector para patologías motoras, uno para integración sensorial, musicoterapia, taller de juegos y/o tareas grupales, consultorios para la atención personalizada en fonoaudiología, psicología, un aula para capacitación y docencia.