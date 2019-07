Más de 1.000 vecinos recibieron nuevos certificados del Tigre Instituto Formativo

El Municipio lleva capacitadas a 13 mil personas desde el año 2010, en sus 800 talleres gratuitos de oficios y especialidades. El acto se realizó en el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco.

El Municipio distinguió a más de 1.000 nuevos vecinos que realizaron durante el primer semestre del 2019 los más de 60 cursos de formación laboral, a través del Tigre Instituto Formativo (TIF). La actividad se llevó adelante en el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco e incluyó shows de música y entretenimientos para todo el público presente.



"Hoy celebramos que más vecinos del distrito hayan completado sus cursos de formación. Es una política del intendente Julio Zamora brindar a los vecinos nuevas herramientas para el mercado laboral y ver la emoción de los egresados nos pone muy contentos", expresó la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi.



En la primera parte del año, los talleres fueron descentralizados por todas las localidades del distrito para que todos los vecinos tengan acceso. Se ofrecieron cursos de textil, construcción, mecánica automotor, idiomas, administración, informática, jardinería, marketing, gestión empresarial, operario de máquinas, gastronómicos, audiovisual, logística, estética, entre otros.



Celeste Fazio, vecina de Ricardo Rojas que se capacitó en diseño de indumentaria, destacó la importancia del TIF para formarse y dijo: “Esto es muy bueno porque te permite tener herramientas para encontrar trabajo o generar uno propio. La ropa que uso la hago yo y es gracias a lo aprendido aquí”. Por su parte, Eduardo Rivero, de Troncos del Talar, comentó: “Hice la instrucción en refrigeración y estoy agradecido con la oportunidad que me dieron. Tengo 52 años y creí que no iba a poder ser partícipe de algo como esto”.



La iniciativa es impulsada por el Municipio desde 2010. Desde entonces, más de 13.000 vecinos participaron de los más de 800 talleres brindados en las más variadas disciplinas. El TIF, además, ofrece cursos gratuitos con certificados oficiales, destinados a jóvenes y adultos que quieran perfeccionarse a fin de acceder a un puesto de trabajo.



“Me encantó participar de los talleres porque me sentí cómoda con el grupo, con los docentes y además hay un nivel de enseñanza muy profesional”, señaló Elizabeth, vecina de Rincón de Milberg quien se capacitó en manicuría. A su tiempo, Fernando, profesor de fotografía del TIF, agradeció al Municipio por el apoyo a la comunidad y añadió: “Todos los años vemos que los cursos crecen y cada vez son más personas las que se interesan”.



Durante el encuentro, los vecinos disfrutaron del show musical del grupo local “Santi y los que faltaban” y la agrupación “Circo de las Artes”.



Participaron de la jornada: los concejales Rodrigo Molinos y Daniel Gambino; el subsecretario de Empleo, Eduardo Adelinet; el director General de Entidades Intermedias, Santiago Castillo y el delegado de General Pacheco, Claudio Staub.



Para mayor información, presentarse en la sede del instituto, Avenida Liniers 1601, Tigre centro, de lunes a jueves de 8 a 14hs. También se puede enviar un e-mail al correo: capacitacionlaboral@tigre.gov.ar, comunicarse telefónicamente al 4749 – 9419/6141 o a través del Facebook Capacitación Laboral Tigre.