19/07/2019 - 10:10 | Política / La justicia electoral no habilitó a los candidatos bonaerenses del frente de Espert

El titular del Juzgado Federal número 1 con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Adolfo Ziulu, determinó hoy que las listas provinciales del Frente Despertar, que lidera el economista José Luis Espert, no podrán presentarse a las elecciones primarias del próximo 11 de agosto. Luego del alejamiento del titular de UNIR, Alberto Aseff, el frente Despertar pudo inscribir sus listas a nivel nacional a través del partido Unite, pero no pudo hacer lo mismo para los cargos provinciales porque no tiene personería en la provincia de Buenos Aires.



De esta forma, alrededor de mil candidatos bonaerenses del Frente Despertar, en las instancias de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, están impedidos de participar en las elecciones primarias de agosto.



El espacio anunció que apelará la medida, que se conoció luego de que Junta Electoral bonaerense habilitara "la inscripción" de las candidaturas provinciales del Frente Despertar.



"Les preocupa que sin hacer campaña estemos terceros. Por eso nos proscriben para participar de las PASO aunque la lista esté oficializada por la Junta Electoral. Se trata de un fallo político, cuasi chavista, y no jurídico. Vamos a apelar para que quienes quieran un cambio de verdad estén representados", dijo el actual diputado de Cambiemos y precandidato a gobernador bonaerense Guillermo Castello.



"Es sorprendente que quienes llegaron al poder prometiendo que sí, se podía, garantizar la independencia de poderes y la calidad institucional copien los peores métodos del populismo chavista que azotó a nuestro país durante doce años", afirmó el marplatense.