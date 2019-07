La candidata a diputada provincial Roxana López compartió un encuentro con jóvenes de Tigre

Con el objetivo de escuchar sus inquietudes y proyectos, la candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, Roxana López, mantuvo un encuentro con unos 200 jóvenes del partido de Tigre en la Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas.



Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre el actual contexto económico y social, con una mirada especial sobre la situación que atraviesa la juventud, y coincidieron en sus críticas hacia los gobiernos nacional y provincial.



“En estos tres años y medio, Macri y Vidal les mintieron a todos, pero sobre todo a los jóvenes, porque les prometieron que iban a poder acceder al primer empleo o que iban a seguir beneficiándose con los programas Progresar o Conectar Igualdad”, denunció López.



“Ustedes son los más perjudicados por el macrismo, pero nuestra idea no es preocuparlos por este presente adverso, sino convocarlos a trabajar para cambiar la realidad”, agregó la referente local de Unidad Ciudadana.



En el mismo sentido se expresó el candidato a concejal por el Frente de Todos, Francisco Rosso, quien aportó: “Queremos transformar esta dura realidad que estamos viviendo, en la que todos los días nos quitan derechos”.



Además, el dirigente kirchnerista instó a los jóvenes a la participación política. “Las cosas que no nos gustan se cambian involucrándose y votando. Podemos lograr nuestros sueños si nos organizamos y estamos convencidos”, destacó Rosso.



Del encuentro formaron parte integrantes de distintos centros de estudiantes de escuelas de Tigre, la Unión Vecinal Bajo Kilómetro 38 y otras agrupaciones sociales y políticas. En el marco de la reunión, los jóvenes pudieron formular preguntas a los candidatos y exponer sus preocupaciones.



“Tenemos compañeros que se desmayan porque no comen en sus casas o que vienen caminando a la escuela desde lejos porque no pueden pagar el colectivo. Esta situación nos genera mucha angustia”, graficó Malena, quien se desempeña como presidenta del Centro de Estudiantes de la Media 1 de la localidad de El Talar.



Por su parte, Santiago, estudiante de la Técnica 3 de la localidad de Benavídez, contextualizó: “Es muy difícil salir a la calle y no tener ni un mango en la billetera y el saldo de la SUBE en negativo”.



En tanto, Andrés, otro de los jóvenes participantes, apuntó contra el gobierno macrista: “Prometieron pobreza cero pero la aumentaron; no podemos continuar así, ya todos nos dimos cuenta”.



En la misma línea, Agustina, del Centro de Estudiantes de la Técnica 2 de la localidad de Ricardo Rojas, hizo referencia a una de las noticias más tristes de los últimos días y sentenció: “Los jóvenes no mueren de frío, los pobres mueren de pobreza”.



Los participantes manifestaron sus intenciones de trabajar en iniciativas relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas, la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), la conformación de nuevos centros de estudiantes y el impulso del proyecto de ley de legalización del aborto, entre otras.



“Seguiremos reuniéndonos para seguir trabajando en sus inquietudes y proyectos”, remarcó López y concluyó: “El futuro depende de todos nosotros, y con Alberto Fernández como presidente y Axel Kicillof como gobernador estará lleno de oportunidades”.