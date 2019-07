19/07/2019 - 8:40 | Información General / Un incendio afectó al hotel Claridge en Retiro Herramientas: Compartir: Un incendio afectó esta mañana las instalaciones del hotel Claridge en el barrio porteño de Retiro y los huéspedes debieron ser evacuados, pero afortunadamente no se lamentaron víctimas. Bomberos de la Policía de Ciudad de Buenos Aires combaten esta mañana el fuego que se declaró en el salón de eventos de un hotel ubicado en Tucumán al 500, en el microcentro porteño, que hasta el momento no provocó heridos ni personas que tuvieran que ser trasladadas, informaron fuentes policiales y de SAME.



"Estamos atendiendo a las personas con oxígeno en el lugar, pero hasta el momento no tuvimos que trasladar a nadie", confirmó a Télam Alberto Crescenti, director del SAME.



El fuego comenzó alrededores de las 7 en el salón de eventos del hotel por causas que todavía se desconocen.



Acudieron varias dotaciones de bomberos que controlaron el fuego y evacuaron el edificio por precaución. Volver