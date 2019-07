Montone: “en Vicente López hay que achicar la brecha entre gobierno y vecinos”

Así definió el candidato de Consenso Federal a intendente por el Municipio, Andrés Montone, su propósito en el Municipio.



Alineado al discurso oficial de Roberto Lavagna, Montone enfatizó en la necesidad de "trabajar para un Vicente López unificado, más equitativo, más inclusivo, con mayores niveles de identificación con el vecino y no sólo para unos pocos."



Dijo además que desde su fuerza notan “un desencanto in crescendo en la población con la polarización propuesta que es funcional a los intereses del oficialismo y de la principal fuerza opositora”, y que “hay una alternativa superadora que engloba los intereses de los habitantes de Vicente López.”



En relación con este punto, Montone y su equipo conformado por Matías Cerdá, Julieta Daoucourt y Fermín Lencina, han identificado determinadas variables que es dable atender:



- Salud. Con lo recaudado a nivel impositivo, el hospital Houssay debe tener una infraestructura, salarios y servicios como la mejor de las prepagas. Sólo se ha mejorado el aspecto del hospital y la maternidad Santa Rosa, al tiempo que los reclamos son parte del día a día. A su vez, nos proponemos volver a darle prioridad al vecino en la atención médica.



- Seguridad. El Municipio debe construir un centro de entrenamiento físico y de tiro para los oficiales de policía que nos cuidan. La seguridad no es marketing.



- Educación. Necesitamos más jardines maternales para acompañar a las familias. No se ha construido ni uno.



- Impuestos. En tiempos de crisis y de cierre de comercios, eliminar la tasa de publicidad y propaganda para comercios y bonificar el 100 % la tasa de higiene y seguridad a pequeños comercios.



- Empleo. Se presenta la paradoja que por la llegada de empresas, Vicente López es uno de los Municipios donde más gente viene a trabajar, pero el trabajo no abunda entre los vecinos. Proponemos trabajar con las empresas, universidades y cámaras de comercio para promover la empleabilidad de los habitantes de Vicente López.



- Tercera edad. Junto con los jóvenes y su acceso al primer empleo, los adultos mayores componen uno de los colectivos olvidados. El desarrollo de centros de atención, esparcimiento donde también confluyan espacios educativos, es parte de nuestras metas en materia de política pública.



Andrés Montone es abogado (UBA) y Profesor de la Facultad de Derecho UBA de Derecho Procesal, Master en Derecho Administrativo con Especialización en Gestión Pública. Director de Montone & Asociados. Afiliado Radical. Junto con su mujer tienen 5 hijos. Ocupó diversos cargos en la Unión Cívica Radical de Vicente López. Desde 2019 integra Consenso Federal espacio conformado por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y otras fuerzas.