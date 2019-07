Andreotti inauguró el nuevo Centro Municipal de Zoonosis de San Fernando

El Jefe Comunal Luis Andreotti, acompañando por el Diputado Provincial y candidato a Intendente Juan Andreotti, vecinos, profesionales y proteccionistas dieron apertura a la renovada dependencia que atiende a miles de familias con sus mascotas.



El Municipio de San Fernando lleva adelante una política activa sobre el cuidado de los animales, mediante exitosos operativos de castración y vacunación que ofrece en forma gratuita recorriendo todo el distrito y en el Centro Municipal de Zoonosis, ubicado en Malvinas Argentinas 3100, Victoria (Tel. 4580 – 5732). Con el fin de darle un salto de calidad a las prestaciones brindadas, la Comuna renovó totalmente la dependencia dotándola de modernas y cómodas instalaciones.



El Intendente Luis Andreotti; el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Director General de Zoonosis, Dr. Hernán Zubizarreta; proteccionistas de San Fernando; y vecinos compartieron el emotivo corte de cinta inaugural. “Una nueva inauguración, venimos de una semana muy importante para San Fernando; en este caso, hemos renovado el área de Zoonosis, el lugar donde se viene a curar a un integrante más de la familia que son las mascotas”, manifestó el legislador bonaerenses Juan Andreotti.



En este sentido, destacó: “Es importante que nuestros animales también estén cómodos y que los vecinos sientan que cuidamos a nuestras mascotas. La verdad es que es una inauguración muy linda, después de un año de trabajo en la salud con el Vacunatorio, el Hospital Municipal y el Hospital Do Porto de Islas, que realmente están cambiando la manera de cuidar al vecino de San Fernando”.



Por otro lado, Juan Andreotti destacó la labor diaria del área de Zoonosis. “Es un trabajo que se viene haciendo hace años. Tenemos el móvil de castración que hemos adquirido, estamos castrando alrededor de 5 mil animales al año, lo que significa en un proceso de cinco años de poco más de 25 mil animales. Lo que hace que tengamos muy pocos que estén en la calle sin ser castrados, con lo que la población disminuye y el control de perros y gatos sea mejor y se evita que estén sufriendo en la calle. Vemos grandes resultados en estos años”.



El edificio cuenta con amplios, cómodos y preparados caniles y gateras, que son espacios donde estarán las gatas y cachorros en observación. También se mejoraron las salas del quirófano y el consultorio para brindar una mejor atención. Por último, se amplío y mejora el playón de estacionamiento, con mejores accesos y salidas.



Respecto a las características de las nuevas instalaciones, el Director General de Zoonosis, Dr. Hernán Zubizarreta, explicó: “Hay una atención clínica en los consultorios de primera necesidad para poder detectar la zoonosis en los perros y gatos que están dentro de San Fernando; tenemos un quirófano que está preparado para realizar las castraciones, donde pueden operar simultáneamente dos equipos de cirujanos, para llegar a las 25 diarias en el centro”.



“Tenemos instalaciones más cómodas para los perros en observación por 10 días internados, y los canes que tienen que hacer el posoperatorio de 48 horas. Hemos adaptado los diferentes tamaños de caniles para sus diferentes funciones, con los que eliminamos las jaulas chicas, incómodas, oscuras para los perros que estaban a veces sobre sus mismas deyecciones y la limpieza era incómoda y difícil y no siempre efectiva. Ahora todo eso quedó atrás y nos encontramos con instalaciones mucho más confortables", completó.



Participaron de la actividad funcionarios del Departamento Ejecutivo del Municipio; concejales; Bomberos Voluntarios de San Fernando; Centro de Ex Combatientes de Malvinas; asociaciones civiles; miembros de las fuerzas de seguridad; centros de jubilados; y familias de toda la comunidad. Ver más Fotos



Más noticias de: San Fernando