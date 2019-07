Confirman la condena para el empresario Gastón Berganza por el crimen de Diego Feinmann en Pilar

El Tribunal de Casación bonaerense confirmó la condena a 24 años de prisión del empresario Gastón Berganza, quien en 2015 asesinó a tiros a la salida de un restaurant de Pilar a Diego Feinmann, medio hermano del periodista Eduardo Feinmann, en venganza porque había difundido una serie de videos sexuales de quien era su novia.



En una resolución de 53 páginas a la que accedió Télam, los camaristas de la Sala I, Ricardo Maidana y Daniel Carral, ratificaron el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de San Isidro, que en 2018 condenó a Berganza (37) por "homicidio simple agravado por el uso de arma".



En aquel juicio oral, los jueces Ariel Introzzi Truglia, Marcela López Ramos y Ariel Rolón también condenaron a Berganza por la tentativa de homicidio del hombre que acompañaba a la víctima y por "portación ilegal de arma de fuego".



La sentencia ya había sido confirmada en marzo pasado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro que también rechazó, al igual que el tribunal de primera instancia, una morigeración de la prisión preventiva solicitada por la defensa.

Entonces, la defensa particular de Berganza apeló ante Casación e insistió con su planteo de que se había tratado de un caso de "legítima defensa" en el que correspondería la absolución o, subsidiariamente, de "exceso" en la misma, lo que implicaría una pena mínima.



Y también cuestionaron que los sentenciantes valoraron más los agravantes que los atenuantes al momento de fijar el monto de la pena.



Sin embargo, para el camarista Maidana, "no se advierte déficit de motivación, insuficiencia ni absurda valoración probatoria" en la sentencia que pueda "tildarse de arbitraria o carente de rigor lógico", al tiempo que señaló que dicha resolución "se encuentra sobradamente fundada".



Luego de analizar los dichos de los testigos y los resultados de los peritajes, el camarista concluyó que "la inconsistencia de la versión de los hechos ofrecida por el incriminado (Â…) deja sin base fáctica la aplicación de las eximentes pretendidas por la defensa, tornando ineficaz el intento del impugnante de forzar una compatibilidad que luce inviable".



Además, -Maidana -con quien Carral adhirió totalmente en su voto- también rechazó por improcedente la queja promovida por la defensa para el caso en que el recurso de casación fuese declarado indamisible, tal como ocurrió.



A partir de este fallo quedó confirmada la hipótesis que Berganza no disparó para defenderse sino para matar a Feinmann.



Según esta teoría, el empresario cometió el homicidio porque estaba cansado del enfrentamiento que ambos mantenían por María Laura Alayón (41), quien al momento de los hechos era la pareja del empresario y la ex novia de la víctima.



La fiscal de instrucción, y también de juicio, María Inés Domínguez sostuvo que si bien Berganza "no buscó la situación", la madrugada del crimen "se le presentó la oportunidad y mató a Feinmann porque tenía odio contra esa persona".



Para la instructora judicial, luego de disparar contra la víctima, Berganza "buscó no dejar testigos" al tirar también contra el taxista que había llevado a la víctima y luego llamó al 911 "para instalar la versión de un asalto".



Mientras que para la querella, el empresario aprovechó la ocasión como una "venganza" ya que estaba cansado de las amenazas que tanto él como su entonces novia recibían de Feinmann por haberlo dejado.



Además, le sumó la humillación que sintió cuando el ex de Alayón hizo público una serie de videos sexuales de la mujer.

El crimen de Feinmann fue cometido el 20 de noviembre de 2015 a la salida del restaurante "Fettucine Mario", de Pilar, adónde Berganza había ido a cenar junto a su entonces novia, Alayón; la hija de ocho años de ella; y su madre, la exjueza de Morón Haydeé Pellegrino.



Cuando se retiraban y ya habían subido al BMW de Berganza, Feinmann, quien había llegado al lugar junto a su amigo ucraniano Vadim Lapenkov y un taxista, comenzó a increpar al empresario.



En esas circunstancias, Berganza extrajo una pistola Glock con munición calibre .357 y le efectuó a Feinmann tres disparos que le ocasionaron la muerte, mientras que otros balazos dieron en el taxi con el que el la víctima había llegado.



Tras los disparos, Berganza escapó junto a las ocupantes de su vehículo aunque quedó detenido el mismo día del crimen.

Pero al mes siguiente fue liberado por el juez de Garantías 6 de Pilar, Nicolás Ceballos, quien lo procesó sin prisión preventiva y por "homicidio con exceso en la legítima defensa", un delito excarcelable.



Finalmente, Berganza volvió a ser detenido cuando el TOC 5 de San Isidro lo declaró culpable y quedó alojado en la Unidad 9 de La Plata. (Télam)