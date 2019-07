Andreotti inauguró el renovado Hospital de Islas “Do Porto”

El Jefe Comunal de San Fernando, junto al Diputado Provincial y candidato a Intendente Juan Andreotti dio apertura al establecimiento, ubicado en arroyos Paraná de las Palmas y Carabelas. Con una inversión de 20 millones de pesos, se amplió y renovó el sector para internación y se creó uno nuevo para rehabilitación, con baños completos y 40 camas; se hizo a nuevo el sistema eléctrico; se restauraron salas de personal e incorporaron nuevos aparatos médicos.

El Municipio de San Fernando culminó una importante ampliación estructural del Hospital de Islas Dr. Do Porto, ubicado en Paraná de las Palmas y Carabelas, con un fuerte trabajo para incorporar un área para el tratamiento y rehabilitación motora. Con el corte de cinta simbólico, el Intendente Luis Andreotti junto al Diputado Provincial, Juan Andreotti; el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; y cientos de vecinos dejaron en funcionamiento las renovadas instalaciones.



“Estamos muy contentos porque destinamos más de 20 millones para renovar este centro de rehabilitación que esperamos lo puedan utilizar los vecinos, tanto del continente como isleños. Nos pone felices porque es una política social importante que creemos llega a todos los vecinos, fundamentalmente a los más vulnerables. La inclusión fundamental es en salud porque uno se da cuenta cuando lo necesita, cuando hay que preservar la vida y recurrir a la atención”, sostuvo el Jefe Comunal sanfernandino.



El Diputado Provincial Juan Andreotti señaló: “Es una alegría, como cada obra que se inaugura y como cada renovación. En este caso, nuestro Hospital de Islas ‘Do Porto' al que, además de poner en valor lo que ya estaba en funcionamiento, se ha incorporado un área de rehabilitación con camas”.



Por otro lado, destacó: “La verdad que venimos trabajando en estos años muy fuerte en salud. En 2019 más que nunca con la inauguración del Hospital Municipal ‘San Cayetano', por el que ya pasaron más de 15 mil vecinos en apenas 40 días. También hemos dado apertura al renovado Centro Vacunatorio y hoy a este Hospital de Islas”.



El renovado establecimiento está equipado con aparatología de diagnóstico de última tecnología, cuenta con profesionales para traumatología, kinesiología y fisiatría. También tiene un gimnasio para kinesiología de 100 mt2, y mantiene el sistema de emergencias, consultorios y guardia 24 horas. La obra integral del establecimiento sanitario incluyó la ampliación del sector para internación llevando a 40 las camas disponibles y restauración por completo de baños; expansión del gimnasio para rehabilitación; construcción de un gabinete para el nuevo grupo electrógeno; renovación del sistema eléctrico y dormitorios para personal. Y se instaló planta potabilizadora y lavadero con máquinas industriales.



Sergio Schincariol, Presidente del Consejo de Productores del Delta, celebró: “La verdad que está muy bueno porque es un hospital que recibe una remodelación que lo hace mucho más importante en la prestación que va a poder brindar. Además, lo bueno que tiene es que está en un lugar que le provee servicios a 4 municipios, no es solamente a San Fernando, lo cual lo hace un gran gesto. Estoy muy conforme y muy contento porque la región se va a ver valorizada”.



Una histórica vecina isleña es Eva, quien se mostró emocionada tras la inauguración. “Yo nací en Paraná Miní. Cuando era adolescente, vine a vivir a este Hospital y es donde crecí. Fue realizado en el 48' por un grande que fue el Dr. Oscar Do Porto, el primer médico que tuvo el Delta. Luego, en el '81, se realizó una primera modificación importante de la mano de la Dra. Bonini. Y hoy se da la gran renovación en lo que es una obra magnífica. Me parece destacable lo que ha hecho San Fernando en salud”, comentó la sanfernandina.



Por su parte, María Teresa es una emprendedora que sostiene un complejo turístico llamado ‘Isla Margarita' en la zona. “Me parece fenomenal. Yo conocí al viejo hospital y no había venido hasta ahora. Lo veo y los felicito por toda la tarea que han hecho. Es muy importante porque si bien los habitantes isleños somos muy pocos, también tenemos necesidades ya que nos enfermamos o tenemos accidentes. Conozco al personal y sé de la gran atención que prestan”.



Estuvieron también presentes en el acto inaugural funcionarios del Departamento Ejecutivo, profesionales de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, concejales, consejeros escolares, productores isleños y vecinos de la zona.