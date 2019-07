Vidal acompañó a Macri en la inauguración del metrobus de San Martín

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañó esta mañana al presidente Mauricio Macri en la inauguración del Metrobus del partido bonaerense de San Martín.

“Cada una de las cosas que concretamos es esperanza: la esperanza de que se puede, de que el cambio al que nos comprometimos en 2015 es posible, aunque el camino sea arduo y todavía falte mucho. Pero esa esperanza hoy se ve en cosas concretas. En las próximas semanas, cuando tengamos que elegir, elijamos seguir haciendo juntos y no volver al pasado”, indicó la mandataria durante el acto inaugural.



Vidal destacó que "los bonaerenses tienen libertad para elegir, ellos tienen el poder en el cuarto oscuro y nosotros la responsabilidad, al día siguiente de la elección, de trabajar juntos. Nos queda mucho por hacer y el camino ha sido difícil, pero es un camino que vale la pena recorrer cuando los cambios se pueden ver, se pueden tocar y se hacen juntos”.



Respecto del Metrobus de San Martín, dijo que es “el número seis que estamos construyendo en la Provincia. Es lindo mostrarles a los bonaerenses realidades concretas. Son casi cincuenta kilómetros, pero queremos que sean cien para los siguientes cuatro años”.



“Son cambios para vivir un poco mejor cada día cuando te levantás. Uno de esos imposibles más que nos decían que no eran posibles, pero hicimos realidad. Si pudimos hacer SAME y las guardias, en los próximos cuatro años vamos a poder hacer todas las terapias intensivas, las unidades coronarias y las neonatologías, que son las áreas críticas de los hospitales”, agregó.



Macri y Vidal estuvieron acompañados por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; los ministros bonaerenses Cristian Ritondo (Seguridad) y Santiago López Medrano (Desarrollo Social); los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Gabriel Katopodis (San Martín); y María Luján Rey.



La obra



* El corredor tiene una extensión de 7,9 kilómetros desde Rotonda Ruta 4 y Av. Dr. Ricardo Balbín hasta Av. General Paz y Av. San Martín.

* Beneficia a 240 mil personas (incluye vecinos, automovilistas y usuarios) de las cuales 150 mil son pasajeros diarios.

* Circularán 12 líneas de colectivos.

* 85 servicios por hora.

* Cuenta con 20 paradores en total, que conforman 11 estaciones.

* La inversión fue de $ 720.000.000.