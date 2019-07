El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa visitó hoy el Centro De Jubilados Jubelen, en la ciudad de Escobar, junto al intendente local Ariel Sujarchuk y la diputada nacional Mirta Tundis. Allí afirmó: “Este Gobierno insensible ahora les sonríe, pero será hasta el momento que pongan el voto, luego volverán a ser los mismos que recortan, que hablan sobre el gasto de los jubilados y piensan en una reforma del sistema jubilatorio".



Ante integrantes de 10 centros de jubilados, el precandidato a diputado nacional lanzó críticas al Gobierno de Mauricio Macri por sus políticas en materia de jubilaciones. "El Gobierno eligió que el ajuste lo paguen los jubilados. Les descontaron más del 15% de las jubilaciones en los últimos tres años. Eso lo ven cuando no pueden pagar la factura de luz o gas y tienen que pedir prestado a un familiar".



"Les recortaron la cobertura en medicamentos, porque para el Gobierno un jubilado que tiene una casa y un auto es rico. Pero la cobertura debería ser universal, para todos, porque ustedes pagaron durante toda su vida el aporte a las obras sociales”, sostuvo Massa y añadió: “Este Gobierno insensible ahora les sonríe, pero será hasta el momento que pongan el voto, luego volverán a ser los mismos que recortan, que hablan sobre el gasto de los jubilados y piensan en una reforma del sistema jubilatorio".



Junto a Sujarchuk, Massa también afirmó: "Ariel hace, y eso se ve en el crecimiento de Escobar en salud y educación, en obras, en seguridad. Es el primer municipio de la provincia que firmó normas contra la corrupción, para cuidar el aporte de todos ustedes”.



Por su parte Sujarchuk afirmó: "Tenemos que pensar en la Argentina del futuro, que sea más inclusiva. Cuatro años más de Macri implicarían más privatizaciones y endeudamiento del país" y se refirió a Massa como "alguien que me enseñó mucho cuando tomé el desafío de gobernar Escobar. Va a hacer una gran tarea desde la Cámara de Diputados o desde donde la Argentina lo necesite".



Por último, Massa señaló: “Quiero invitarlos a que nos demos la mano todos los que creemos en una Argentina de iguales y que buscamos construir una nueva mayoría. Porque los jubilados no son una carga ni un número, trabajaron toda su vida y hoy merecen disfrutar. Y un país que no cuida a sus mayores no tiene futuro. Una sociedad justa se construye cuando ponemos cada cosa en su lugar”.