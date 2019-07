15/07/2019 - 16:41 | Zonales / San Fernando San Fernando trasladó un nuevo grupo electrógeno al Hospital de Islas Dr. Do Porto Herramientas: Compartir: ver más imágenes Previo a la inauguración de mañana, el personal de la Dirección de Salud en Islas del Municipio trasladó un nuevo grupo electrógeno al Hospital, ubicado entre los arroyos Paraná de las Palmas y Carabelas. La remodelación del establecimiento insular incluye la expansión del sector para internación, con baños y 40 camas; el sistema eléctrico a nuevo; y restauración de habitaciones para el personal.

El Municipio de San Fernando culminó una importante ampliación estructural del Hospital de Islas Dr. Do Porto, ubicado en Paraná de las Palmas y Carabelas, con un fuerte trabajo para incorporar un área para el tratamiento y rehabilitación motora. El renovado establecimiento se inaugurará este martes 16 de julio y contará con profesionales para traumatología, kinesiología y fisiatría. También tendrá con un gimnasio para kinesiología de 100 mt2, y mantendrá como hasta la fecha emergencias, consultorios y guardia 24 horas.



La Directora de Salud en Islas, Claudia Regenjo, supervisó el envío de un nuevo grupo electrógeno desde el Puerto de Frutos de Tigre hasta la dependencia insular sanfernandina. “Estamos trasladando un nuevo grupo electrógeno para la ampliación del Hospital Do Porto, con esto estaríamos completando todo lo que tiene que ver con el mejor funcionamiento del establecimiento. Recordemos que realizamos una ampliación de 600 a 1000 mt2, pasamos de tener 22 camas a 40, y este grupo electrógeno viene a abastecer toda esa amplitud edilicia”, explicó.



En ese sentido, la funcionaria destacó: “Este hospital va a estar preparado para atender a los adultos mayores y también a toda la comunidad. La próxima semana estaremos trasladando un equipo de Rayos y otros aparatos de última generación”.



La obra integral del establecimiento sanitario incluye ampliación del sector para internación llevando a 40 las camas disponibles y restauración por completo de baños; expansión del gimnasio para rehabilitación; construcción de un gabinete para el nuevo grupo electrógeno; renovación del sistema eléctrico y dormitorios para personal. Además, se instaló una planta potabilizadora y un lavadero con máquinas industriales.



“El Intendente Andreotti como siempre en su gestión ha demostrado el apoyo hacia los isleños abasteciéndolos de un servicio de salud para una zona tan desprotegida por las distancias. Ahora con este grupo electrógeno nos va a ayudar a poder dar un mejor servicio”, concluyó Regenjo. Volver