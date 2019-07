15/07/2019 - 10:10 | Zonales / Tigre La Peña Patria de la Tercera Edad de Tigre reunió a más de 1.000 vecinos de todas las localidades Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los adultos mayores disfrutaron de una jornada con música, baile, sorteos y comidas típicas en el Colegio San Martín de Don Torcuato. El intendente Julio Zamora recorrió las mesas, charló con los presentes y compartió los shows musicales.

El Municipio de Tigre organizó una nueva edición de la Peña Patria de la Tercera Edad, que convocó a más de 1.000 adultos mayores de los polideportivos y centros de jubilados del partido. El intendente Julio Zamora compartió con los vecinos el festejo, que incluyó a lo largo de la tarde shows de música, segmentos de baile y varios sorteos. Los asistentes disfrutaron, además, de comidas típicas como locro y empanadas.



"Compartimos un momento hermoso junto a nuestros adultos mayores que concurren a los centros de jubilados y también a los polideportivos de Tigre. Es un encuentro que hacemos anualmente donde hacen amigos, se divierten y pasan un lindo día en este contexto difícil por la crisis que estamos viviendo en todo el país", sostuvo Zamora y agregó: "Tenemos un claro objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Lo hacemos con inversión local como es la reciente apertura del Hospital Municipal de Don Torcuato y dentro de una semana más inauguraremos otro más en Benavídez. Seguimos construyendo esta ciudad que queremos con salud, educación y contención a l las familias más vulnerables".







La jornada se realizó en las instalaciones del Colegio San Martín en la localidad de Don Torcuato, donde los adultos mayores provenientes de todas las localidades de Tigre compartieron una tarde de recreación junto a sus pares, con juegos de mesa y bailes tradicionales.



La presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, expresó: "Cuando logramos que cada miembro de la familia se sienta parte de nuestra comunidad nos da una gran satisfacción. Trabajamos para que todos tengan su lugar en nuestra ciudad". En este sentido el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti, comentó: "Es una linda costumbre que tenemos para agasajar a los abuelos. Estas actividades nos encantan porque colocan al Municipio a la altura de lo que merecen nuestros vecinos"



La iniciativa contó, además, con los shows musicales de “La Guardia Salamanquera” y “El Dúo Reynoso”, que deleitaron a los presentes con sus canciones. Antes de terminar el encuentro, se realizaron sorteos de electrodomésticos y artículos electrónicos para los vecinos.



María Justina, vecina de Dique Luján, tuvo la suerte de su lado ya que fue la ganadora de una TV LED 42". Contenta con su premio, dijo: "Estoy muy emocionada, es muy lindo todo esto que organizó el Municipio. Tuve la suerte de ganar una televisión, lo cual me pone muy feliz y eternamente agradecida a nuestro intendente Zamora por acordarse de los jubilados. Seguiré viniendo a este festejo, no lo cambio por nada".







El Municipio de Tigre impulsa durante todo el año políticas para los adultos mayores del distrito. Los 18 polideportivos llevan adelante actividades como aquagym, yoga, gimnasia y zumba; y además cuentan con un equipo psicológico que realiza trabajos de estimulación de la memoria. Por otro lado, los bailes de integración son realizados por los centros deportivos generalmente a mediados de junio y en el Día del Jubilado, celebrado cada 21 de septiembre.



Acompañando al intendente, estuvieron presentes: la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó, Daniel Gambino y Florencia Mosqueda; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el director General de Tercera Edad, Norberto De Rentis y el director General de Entidades Intermedias, Santiago Castillo



Seguinos en : Facebook: : Facebook: facebook.com/elcomercioonline - Twitter: @elcomercioline La jornada se realizó en las instalaciones del Colegio San Martín en la localidad de Don Torcuato, donde los adultos mayores provenientes de todas las localidades de Tigre compartieron una tarde de recreación junto a sus pares, con juegos de mesa y bailes tradicionales.La presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, expresó: "Cuando logramos que cada miembro de la familia se sienta parte de nuestra comunidad nos da una gran satisfacción. Trabajamos para que todos tengan su lugar en nuestra ciudad". En este sentido el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti, comentó: "Es una linda costumbre que tenemos para agasajar a los abuelos. Estas actividades nos encantan porque colocan al Municipio a la altura de lo que merecen nuestros vecinos"La iniciativa contó, además, con los shows musicales de “La Guardia Salamanquera” y “El Dúo Reynoso”, que deleitaron a los presentes con sus canciones. Antes de terminar el encuentro, se realizaron sorteos de electrodomésticos y artículos electrónicos para los vecinos.María Justina, vecina de Dique Luján, tuvo la suerte de su lado ya que fue la ganadora de una TV LED 42". Contenta con su premio, dijo: "Estoy muy emocionada, es muy lindo todo esto que organizó el Municipio. Tuve la suerte de ganar una televisión, lo cual me pone muy feliz y eternamente agradecida a nuestro intendente Zamora por acordarse de los jubilados. Seguiré viniendo a este festejo, no lo cambio por nada".El Municipio de Tigre impulsa durante todo el año políticas para los adultos mayores del distrito. Los 18 polideportivos llevan adelante actividades como aquagym, yoga, gimnasia y zumba; y además cuentan con un equipo psicológico que realiza trabajos de estimulación de la memoria. Por otro lado, los bailes de integración son realizados por los centros deportivos generalmente a mediados de junio y en el Día del Jubilado, celebrado cada 21 de septiembre.Acompañando al intendente, estuvieron presentes: la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó, Daniel Gambino y Florencia Mosqueda; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el director General de Tercera Edad, Norberto De Rentis y el director General de Entidades Intermedias, Santiago Castillo Volver