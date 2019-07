Importante convocatoria en la tercera etapa del Circuito de Ajedrez Tigre

De forma libre y gratuita, más de 120 personas se inscribieron en un nuevo encuentro del certamen organizado por el Municipio en el SUM de la delegación de Don Torcuato oeste. Se trata de la tercera fase de un total de cinco previstas a lo largo del año.



El Municipio de Tigre organizó la tercera etapa del Circuito de Ajedrez gratuito, en el SUM de la delegación de Don Torcuato oeste. En una tarde a pura concentración, participaron más de 120 jugadores entre niños, jóvenes y adultos de diversas categorías. El certamen, pensado para el disfrute y distracción de los vecinos del partido y de otros distritos, tendrá otros dos encuentros en Benavídez y Tigre centro para lo que resta del año, con trofeos para los ganadores en cada etapa.



Gaspar Asprelli, vecino de Benavídez y campeón Sub 16 en los Juegos Bonaerenses, viajará la próxima semana a Ecuador para representar a nuestro país en los Juegos Panamericanos. En este sentido, comentó: “Acá estamos como todos los meses en el Circuito de Ajedrez, fomentando este deporte que tanto queremos. Veo que cada vez hay más jugadores y ojalá esto siga progresando. Quiero aprovechar esta oportunidad y agradecer el apoyo del Municipio ya que, con la ayuda que me brindaron, dentro de unos días me voy a Ecuador a dar lo mejor de mí para representar a la Argentina en los Panamericanos 2019”.



El torneo está dividido en tres categorías principales por edad. Este año, los grupos se constituyeron en Sub 10, Sub 14 y mayores de edad. Cabe destacar que durante la competencia no se eliminan jugadores, ya que la idea es generar un ámbito de distensión y compañerismo entre los chicos.



Las etapas anteriores del Circuito de Ajedrez tuvieron lugar en Rincón de Milberg y General Pacheco. Martín, participante de San Fernando, dijo: “Vengo jugando muchos torneos en Zona Norte, pero a Tigre especialmente vienen jugadores muy buenos. El ajedrez es un hermoso deporte, que ayuda a ejercitar la mente y hacer amigos de otros lugares”.



El certamen tiene como objetivo promover la participación de los alumnos de los talleres culturales que ofrece el Municipio de Tigre en todo el distrito. Los mismos son gratuitos e incluyen disciplinas como guitarra, batería, piano y canto; en artes plásticas: dibujo, pintura, artesanías, huerta orgánica, porcelana en frío, tallado en madera, arte textil, tejido, crochet, macramé y telar; en danzas: folklore, tango y ritmos latinos; en artes escénicas: teatro y circo y taller literario.



Para obtener más detalles del “Circuito de Ajedrez”, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 4512-4572 o vía e mail a: cultura@tigre.gov.ar