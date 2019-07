Vidal lanzó su campaña en Junín

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “el pasado es el abandono, la mentira, las falsas promesas, el sometimiento” y sostuvo que “a esta provincia la tuvieron de rodillas, pero se está poniendo de pie y ahora va a avanzar de verdad”.



“Todo este equipo que trabajó cuatro años es consciente de lo que falta. ¿Hicimos suficiente para los hospitales? No. ¿Reparamos todas las rutas? No. ¿Resolvimos todos los problemas que tienen las escuelas? No. Pero empezamos, y como empezamos sabemos cómo seguir. Es fácil ocultar los problemas cuando no hacés nada. Cuanto más hacés, más en evidencia se pone lo que falta, pero más crece la esperanza de que lo podés hacer”, indicó la mandataria durante un acto realizado en la ciudad de Junín.



Estuvieron presentes el intendente de Junín, Pablo Petrecca; el vicegobernador, Daniel Salvador; los candidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospenatto, Waldo Wolff; la candidata a senadora provincial, Claudia Rucci; el candidato a diputado provincial, Alex Campbell; entre otros.



Vidal manifestó que “acá hay un equipo que quiere seguir haciendo, que no se va a dar por vencido y va a sacar esta provincia que la tuvieron de rodillas, que se está poniendo de pie y que ahora va a avanzar de verdad”.



“Esta no es una elección más. Es tal vez para nuestro país, y mucho más para nuestra provincia, la elección más importante desde la vuelta de la Democracia después de la de (Raúl) Alfonsín. En esta elección, los argentinos y bonaerenses vamos a elegir en profundidad. La oportunidad de seguir cambiando, de seguir logrando cosas que parecían imposibles, de salir adelante con nuestras dificultades y construir nuestro propio futuro sin echarle la culpa a nadie, o volver al pasado”, precisó.



Según dijo, “el pasado, para nosotros, es el abandono, la mentira, las falsas promesas, el sometimiento. Eso es el pasado, ese pasado que los bonaerenses conocemos muy bien, porque en la provincia de Buenos Aires duró 28 años. Sabemos lo que nos dejó. Era la provincia del abandono, porque cuando más necesitabas del Estado, el Estado no estaba. Esa es la provincia del pasado”.



“Hoy, con algunas caras nuevas que nunca vimos, y con otras que conocemos bastante, los mismos que fueron parte de ese pasado de 28 años que encontramos, son los que nos prometen futuro. ¿Quiénes van a darles futuro a los bonaerenses? ¿Ellos, que estuvieron 28 años y dejaron esa provincia, o nosotros que la peleamos desde hace tres años y medio?”, cuestionó, y apuntó que “en una provincia que es el doble de Francia o Italia, no había un avión sanitario ni un helicóptero sanitario”.



Vidal subrayó que “lo que hicimos estos tres años y medio no lo hizo Mauricio, ni yo, sino todos los bonaerenses. Ellos hicieron posible lo imposible, ellos definieron lo que teníamos que hacer. No hicimos más que honrar nuestro compromiso, que cumplir nuestra palabra y demostrar que se puede”.



Luego de enumerar varios logros de su gestión, como las 300 obras hidráulicas en toda la Provincia que se empezaron y terminaron, aseveró que esos resultados “se pueden ver, tocar, son concretos. No es un discurso, no es sarasa. Hoy eso no es márketing ni una promesa: hoy está, funciona”.



Finalmente, indicó que “nos representan estos hechos, pero también nuestros valores. Quiénes somos. Somos esfuerzo, compromiso, trabajo, diálogo, esperanza. También somos errores, y somos capaces de aprender de esos errores para corregir. ¿Cómo le vas a dar a cada bonaerense lo que necesita, si no estuviste en su pueblo?”



“Cuatro veces –añadió- recorrí los 135 municipios de la Provincia. Hace dieciocho años que vivo acá y hace tres años les dije a los bonaerenses que no iba a ser presidenta, que los iba a elegir y defender a ellos, que no los iba a usar como trampolín de votos. Acá estoy, cumpliendo mi promesa. Para nosotros, el valor de la palabra es igual al de una firma. Cuando comprometemos nuestra palabra, comprometemos nuestra persona. Esos son nuestros valores, los que vamos a defender. Los mismos que hoy nos prometen futuro son los que nos llenaron de bingos y casinos durante 30 años. Son los mismos que se quedaron callados cuando nos sacaron el Fondo del Conurbano”.