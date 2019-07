12/07/2019 - 18:18 | Actualidad / Sergio Massa en Malvinas Argentinas: “Los argentinos merecemos vivir sin miedo” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa visitó este viernes el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. Allí, junto al intendente local Leonardo Nardini, participó de la inauguración del Polo de Seguridad y la apertura del nuevo Centro de Monitoreo del municipio. En ese marco, afirmó: "El Estado se debe hacer cargo de cuidar a los vecinos, no abandonarlos". “La tarea que está haciendo Leo Nardini en Malvinas Argentinas se va a multiplicar, porque hay esperanza de vivir sin miedo, defendiendo el trabajo y la educación como valores, y la idea de que el Estado se debe hacer cargo de cuidar a los vecinos, no abandonarlos. No debería ser responsabilidad de los intendentes hacerse cargo de la seguridad, eso le corresponde al Gobierno de la Provincia”, indicó en referencia a este problemática que aqueja a la sociedad.



"En Malvinas Argentinas eligieron dar un paso más en el cuidado de la vida y el espacio público, con 35 móviles de seguridad, 1200 cámaras funcionando para fin de año, 300 millones de pesos de inversión en iluminación Led. Ese esfuerzo tiene que ver con una convicción: si no vivimos seguros y cuidados, vivimos con miedo, y los argentinos merecemos vivir sin miedo", finalizó Massa.



Por su parte, Nardini destacó como un ejemplo a seguir al sistema de prevención en seguridad del Municipio de Tigre, donde el uso de la tecnología permitió una significativa reducción de los índices delictivos.



Por último, Massa afirmó: “Estoy seguro que en agosto y en octubre cada vecino de Malvinas acompañará a Leo para que siga siendo intendente, para que sigamos trabajando juntos, entre todos", concluyó.



Previamente, Massa recorrió junto al precandidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof el municipio de San Fernando, donde visitó el Polideportivo Nº6 y el Hospital Municipal. También participaron el intendente de dicho municipio, Luis Andreotti, el candidato a intendente Juan Andreotti y la referente de políticas sociales del Frente Renovador y candidata a diputada provincial Malena Galmarini. Volver