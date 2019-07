Kicillof y Massa estuvieron juntos en San Fernando y apuntaron a Vidal

El precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, y el primer candidato a diputado nacional, Sergio Massa, estuvieron juntos hoy en San Fernando y aseguraron que quieren "discutir propuestas para poner en marcha la Provincia".



"Lo único que nosotros queremos es discutir propuestas para adelante, pero sin dejar de hablar del presente. No se puede tapar la enorme ausencia del gobierno provincial", resaltó Kicillof, al apuntar a la gestión de la mandataria María Eugenia Vidal.



Durante una recorrida de la que también participó el actual intendente, Luis Andreotti, y el candidato a jefe comunal, Juan Andreotti, el ex ministro señaló: "Con Sergio Massa coincidimos en que la salud va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Y este hospital es un ejemplo de decisión en respuesta a las necesidades de los vecinos".



"Hay una discusión pendiente sobre temas como la coparticipación, pero hoy hay un problema más grande aún que es que el gobierno de la provincia ha abandonado áreas como la salud, la educación, se ha abandonado también la seguridad; la nafta de los patrulleros muchas veces la pagan los intendentes. Los intendentes han tenido que ocuparse de que a los vecinos no les falten cuestiones básicas. Han suplido lo que la gobernadora no ha hecho", afirmó Kicillof.