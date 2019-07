Juan Andreotti entregó becas a alumnos de escuelas secundarias y técnicas de San Fernando

El Diputado Provincial otorgó premios estímulos de 1.500 pesos mensuales durante 10 meses a 43 estudiantes con los mejores promedios de sus cursos en escuelas públicas. “Es muy importante la capacitación en un mundo laboral cada día más competitivo y que nos permite en estas jornadas hablar un poco de valores. Que ellos tengan un reconocimiento y les pueda servir para saber que el esfuerzo tiene un premio”, manifestó el legislador bonaerense.

Con el objeto de invertir en una mejor educación para los jóvenes del distrito, el Diputado Provincial, Juan Andreotti, otorgó becas estímulo a los alumnos con mejor promedio y los mejores compañeros de los últimos años de escuelas secundarias y técnicas de San Fernando. La entrega tuvo lugar en Teatro Martinelli, con presencia de autoridades escolares y familias de la comunidad educativa.



“Hoy pudimos entregar becas estudiantiles que para nosotros es reconfortante, como lo hemos hecho en estos últimos cuatro años. La Cámara de Diputados nos ofrece la posibilidad de dar becas y nosotros hemos decidido poder darles a los alumnos que están terminando sus estudios para que esto sirva de motivación para adelante. Es muy importante la capacitación en un mundo laboral cada día más competitivo y que nos permite en estas jornadas hablar un poco de valores”, afirmó Andreotti.



En ese sentido, destacó: “En un país donde hablar de valores cuesta, no hay muchos lugares, poder dar esta beca porque uno sea mejor alumno o mejor compañero, porque hay que tenderle la mano a uno de nuestros compañeros, hace que podamos sacar cosas que tenemos dentro y tenderle la mano a otro. Es una alegría, es una beca de 1500 pesos por mes desde mayo hasta fin de curso, que le va a servir para solventar sus gastos estudiantiles y principalmente para aquellos que se esfuerzan, que dan un poco más a pesar de las circunstancias de cada uno, tengan un reconocimiento y les pueda servir para adelante, para saber que el esfuerzo tiene un premio”.



Los alumnos premiados pertenecen a las Escuelas Secundarias Básicas N° 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 27; y las Escuelas Técnicas N° 1, 2 y 3.



Las familias festejaron la posibilidad de que los chicos accedan a las becas. Anahí, mamá de Carolina, comentó que “el dinero sirve para para que puedan seguir estudiando, una ayuda que sirve para que se pueda comprar un libro o un apoyo más para poder estudiar; me parece muy importante que se hagan estos acompañamientos”. La vecina Claudia, mamá de Ariel, coincidió: “Es un gran incentivo para que ellos puedan seguir estudiando y avanzando. Gracias al Intendente, está muy bueno esto. Siempre es bueno para comprar libros y fotocopias”.



Por su parte la sanfernandina Ana María, madre de Marta, destacó que “es una ayuda para los chicos para comprar útiles y libros. Lo más importante para los chicos es el estudio, yo no pude estudiar, soy empleada doméstica y para ellos no quiere lo mismo”. Y finalmente Nelly, abuela de Brian, opinó: “Para mi significa mucho, es una alegría muy grande. Es muy importante que los chicos no abandonen la educación”.