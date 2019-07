Vacunación antigripal en hospitales y centros de salud de San Isidro:

Es para chicos menores de dos años, mayores de 65 y embarazadas. Este grupo se puede vacunar en los hospitales municipales y centros de salud. El resto necesita una orden médica.



Los menores de dos años, mayores de 65 y embarazadas se pueden vacunar contra la gripe en los tres hospitales y en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Este grupo no requiere de una orden médica, el resto de la comunidad sí necesitará una orden para recibir la vacuna. (Ver quiénes deben vacunarse y Dónde).



Quiénes deben vacunarse



• Embarazadas. Deben aplicársela en cualquier trimestre de la gestación. En caso de no haberla recibido durante el embarazo, la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.



• Niños y niñas de 6 a 24 meses. Deben recibir 2 dosis, separadas por al menos 4 semanas si no hubieran recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal. Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis.



• Los grupos de riesgo que presentan indicación de recibir la vacuna antigripal incluyen personas de 2 años a 64 años que presenten ciertas condiciones, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros. Para recibir la vacuna gratuita, deben presentar orden médica (excepto las personas con obesidad).



• Adultos mayores de 65 años.



• Personal de salud.



Dónde



Hospital Central de San Isidro (Av. Sante Fe 450): lunes a viernes de 9:00 a 13:00.



Hospital Ciudad de Boulogne (Av. Avelino Rolón 1200): lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 15:30.



Hospital Materno Infantil de San Isidro (Diego Palma 505): lunes a viernes de 8:00 a 12.30 y de 13.30 a 16:00; sábados de 8:00 a 13:00.



CAPS San Isidro Labrador (Av. Andrés Rolón y Tomkinson): lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábados de 8:00 a 12:00.



CAPS Diagonal Salta (Diagonal Salta y Fray Luis Beltrán, Martínez): lunes a viernes, de 8:00 a 13:00; sábados de 8:00 a 12:00.



CAPS Villa Adelina (Av. de Mayo 1397): lunes a viernes, de 8:00 a 18:00



CAPS La Ribera (Coronel Rosales 1194, San Isidro): lunes a viernes, de 8:00 a 15.30; y sábados de 8:00 a 11.30.



CAPS Bajo Boulogne (Bernardo de Irigoyen 2140): lunes a viernes, de 8:00 a 13:00, y de 14:00 a 16:00.



CAPS Martínez (Sáenz Valiente al 2100): lunes a viernes, de 8:00 a 15:00; sábados de 8:00 a 12:00.



Centro de Salud San Pantaleón (Bernardo de Irigoyen 2158): lunes a viernes de 9:00 a 12:00; y de 13:00 a 16:00.



CAPS Beccar (Bergallo y Udaondo): lunes a viernes de 8.30 a 15:00; sábados de 8.30 a 11:00.



¿Qué es la gripe o influenza?



Es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.



Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes).



¿Cómo se transmite este virus?



El virus se transmite de una persona a otra, fundamentalmente por gotitas provenientes de la vía respiratoria de una persona enferma, a través de la tos, estornudos o simplemente cuando habla.



¿Cuáles son los síntomas?



• Fiebre mayor a 38 grados

• Tos

• Congestión nasal

• Dolor de garganta, de cabeza y muscular

• Dificultad para respirar