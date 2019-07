La primera B Nacional tendrá otro nombre y se jugará en dos zonas

La Primera B Nacional cambiará de nombre para la próxima temporada y se jugará en dos zonas de 16 equipos cada una que se cruzarán en partidos de ida y vuelta, lo que daría el resultado de 30 fechas y se estima que comenzará el sábado 17 de agosto.



El torneo de esa categoría del fútbol argentino pasará a llamarse Primera Nacional, así como también se definió cómo serán los dos ascensos: el primero saldrá de un encuentro que jugarán los ganadores de cada zona entre sí.



En tanto, el equipo que resulte perdedor tendrá su lugar en el Reducido al que se clasificarán del 2° al 4° de cada zona y se enfrentarán con la modalidad 2° vs 4°, 3° vs 3° y 4° vs 2°.



De ellos saldrán tres ganadores, a los que se le sumará en semifinales el conjunto que perdió la final por el primer ascenso y el vencedor será el que se subirá a la Primera División.



Por otra parte, en cuanto a los descensos aún resta definir cómo serán, pero se supo que serán cuatro, aunque se debe confirmar si serán uno por zona, más dos de acuerdo a cada afiliación (directa o indirecta).