Se presentó la lista Socialistas para las PASO de Consenso Federal de Vicente López

Al inicio de la presentación Nacha Vergara agradeció a los candidatos y vecinos presentes, indicando las adhesiones recibidas entre las que se encontraba la enviada por la ex diputada nacional del Partido Socialista Gabriela Troiano, la presencia de la Secretaria General del Partido Socialista 1ra sección Dra. Lucia Sánchez, autoridades de varios distritos de la 1ra sección



Abrió el acto Patricia González Vergara quien resaltó la importante presencia entre los candidatos a referentes del Partido Socialista, referentes barriales y sociales y vecinos independientes que desde su compromiso nos acompañan.

Asimismo, ratificó su compromiso de defender desde la banca los derechos de los vecinos, la defensa de la escuela pública que siempre ha sido una militancia permanente como docente



Fabian Becerra reivindicó el rol de los clubes de barrio, el trabajo social en el barrio, la difusión de la cultura barrial y desde allí acercar a los vecinos a las propuestas políticas.



Realizó un saludo el ex Diputado nacional del Partido Socialista Héctor Polino, quien vino a expresar su apoyo la lista de candidatos del socialismo de Vicente López, con quienes ha realizado numerosas actividades en nuestra comunidad.



El candidato a Diputado nacional Jorge Illa definió que "en nuestro país que no hay crecimiento económico desde hace 8 años y que existen amplios sectores de la sociedad que no quieren votar las 2 propuestas de la grieta y que buscando una alternativa que propongan soluciones a la actual crisis económico y social y por eso el socialismo viene trabajando en el apoyo a la candidatura de Roberto Lavagna como Presidente de Consenso Federal, y Eduardo Bali Bucca como Gobernador, de profesión medico y de una exitosa gestión como Intendente de la ciudad de Bolívar y que propone como eje de su campaña la atención directa del Estado a la primera infancia También cuestionó la gestión de la Gobernadora Vidal, la que no ha solucionado ninguna de los problemas fundamentales de la crisis económica como salud, educación y crecimiento de la economía en nuestra provincia".



Para cerrar esta presentación hizo uso de la palabra el candidato a Intendente Carlos Roberto, quien agradeció a todos los candidatos de la lista, a la presencia de los vecinos con quienes vienen trabajando la defensa de la costa, contra las excepciones y exigiendo mas espacios verdes en nuestro Municipio y a militantes socialistas con quienes hemos recorrido un largo camino.



Además Planteó un compromiso para terminar con las excepciones para favorecer los negocios inmobiliarios que se ha dado en Vicente López en los últimos quince años, también cuestionó el accionar del Intendente en su política de realizar inversiones financieras sin utilizar esos recursos para la creación de nuevos jardines maternales y de infantes, ya que en sus 8 años de Intendente no ha construido ni uno solo.



Recordó que "el Intendente rompió sus promesas electorales de que no habría mas excepciones y que solo tendría 2 mandatos como Intendente y ahora se presenta para un tercer mandato".



En el marco de las propuestas sostuvo que plantea un modelo de Municipio Participativo donde los vecinos sean parte de las decisiones de las problemáticas que significa la ciudad que queremos y que la participación no sea solo marketing político

También necesitamos un municipio transparente donde haya verdadero libre acceso a la información pública para los vecinos antes de la toma de decisiones y fundamentalmente que el avance en las propuestas en el Gobierno Municipal solo requiere para llevarlo a la practica la decisión política del Intendente y además con la firme convicción de enfrentar los problemas juntos a los vecinos.



También planteó una descentralización en las delegaciones con recursos y que se haga una consulta popular para proponer a quienes estarán al frente de estas delegaciones, para fijar las prioridades junto a los vecinos.



Finalmente convocó a los presentes a conversar con sus vecinos sobre nuestras propuestas, y solicitar su apoyo con el voto el próximo 11 de Agosto.