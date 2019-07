Se disputó en San Fernando un Encuentro de Básquet Interpolideportivos

En este evento que se repite anualmente en las canchas cubiertas del Polideportivo N°1, participan 8 equipos integrados por jugadores de varios Polideportivos.



El Encuentro de Básquet Interpolideportivos, organizado por el Municipio de San Fernando, se realizó en el Polideportivo N° 1, sito en Pasteur e Int. Arnoldi, que se constituyó en sede. Con una gran convocatoria de jugadores y sus familias, participaron representantes de los Polideportivos 3, 6, 7, 8 y 9, además de los anfitriones.



Florencia Vera, Coordinadora de Campo del Polideportivo N° 1, dijo: “A este torneo de Básquet Interpolis, que siempre se hace acá, invitamos a los ‘polis' que tienen este deporte en su cronograma. Son encuentros amistosos de 4 contra 4; en 4 canchas donde juegan 8 equipos, 4 a la vez. Intervienen las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18, tanto masculinos como femeninos. El nivel es buenísimo, los chicos vienen con muchas ganas de jugar y cada vez hay más concurrencia. Los chicos la pasan bárbaro, y Básquet anda realmente muy bien”.



Juan Ignacio Maresca, profesor de Básquet de Sub 14 y Femenino en el Poli 1, agregó: “En este encuentro tenemos un montón de chicos y chicas jugando. Desde hace más de dos años que se sumaron las chicas con horario propio, lo que es positivo para convocar a una buena cantidad de personas a jugar al Básquet”.



“Tenemos dos estímulos semanales, y también vienen los fines de semana; el polideportivo está abierto y suma muchísimo hacer esta clase de encuentros una vez por mes”, finalizó Maresca.



Y Tomás Ecchiari, profe de Básquet de los Polis 1 y 3, agregó: “Es positivo para que los chicos entrenen dos veces por semana, y hacer un encuentro por mes para que jueguen con chicos que no conocen de otros polideportivos, le suma más a la experiencia de jugar al Básquet. Para todos los chicos que tengan ganas de jugar, los Polis tienen la inscripción abierta, y pueden venir cuando quieran; cuantos más, mejor. Los esperamos”.



Ludmila, una joven jugadora del equipo femenino, dijo entusiasmada: “La verdad que me encanta; vengo a pasarla bien con mis amigas, a practicar un deporte lindísimo y a formar equipo; quiero seguir con esto el día de mañana, porque estudiaré Profesora de Educación Física. Recomiendo el Básquet o cualquier otro deporte, porque hace bien a la salud, es hermoso y hacés una banda de amigos. El Básquet en San Fernando está bastante avanzado, más los chicos que nosotras, pero de a poco vamos siendo más y formando equipos”.



Y Gino finalizó diciendo: “Me empezó a gustar el Básquet a los 14 años, comencé a venir al poli, y con el tiempo con el profe Tomás fui aprendiendo mucho. El desarrollo del Básquet en San Fernando es muy bueno. Hasta ahora lo hago porque me gusta, y lo recomiendo porque es realmente un hermoso deporte”.