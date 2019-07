Máximo Kirchner le reclamó a Vidal que “deje la campaña sucia”

El diputado nacional Máximo Kirchner le reclamó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, “que deje la campaña sucia y se preocupe por los problemas de los bonaerenses”.



“Vidal fue preparada para mentir. Sin embargo, no hay que desesperar, porque Axel Kicillof está preparado para gobernar y eso es una gran diferencia”, afirmó el líder de La Cámpora, quien rechazó las críticas de la mandataria provincial al precandidato a sucederla por el Frente de Todos.



Durante un acto que compartió con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el dirigente opositor consideró que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora “han iniciado la campaña agrediendo, mintiendo y difamando”.



“El otro día escuchaba a la gobernadora preocupada por qué iba a ser de mi vida allá en el 2023. Gobernadora, preocúpese por el 11 de julio del 2019, por el fin de semana que viene y el frío que están pasando muchos bonaerenses que no pueden afrontar la factura de gas y apenas la pueden pagar en cuotas. Ése debe ser el eje central de su preocupación”, manifestó.



Y añadió: “No se pueden conseguir los votos de cualquier manera. No vale decir cualquier cosa en campaña. Tenemos que discutir política. Si los hospitales están mejor o están peor, si las escuelas están mejor o peor, es discutir si hace falta más universidades y trabajo”.



Además, pidió “no caer en ningún tipo de provocación y poner por delante los necesidades y los problemas de la gente”.