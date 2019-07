Encuentro con la mitología griega en el HCD de San Isidro

La licenciada en Relaciones Públicas María Koutsovitis brindará la charla “Dionisio y su Universo” el sábado 13, a las 16, en el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459). Entrada libre y gratuita.

En el marco del Programa Espacio de Encuentro, iniciativa del Concejo Deliberante de San Isidro que promueve todo tipo de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, la licenciada en Relaciones Públicas María Koutsovitis ofrecerá el sábado 13, a las 16, la charla “Dionisio y su Universo” en el legislativo local (25 de Mayo 459).



La charla, promovida por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), ofrecerá una mirada sobre la mitología griega. La charla se enfocará en Dionisio, considerado uno de los dioses olímpicos, un personaje importante de la mitología griega.

María Koutsovitis, es licenciada en Relaciones Públicas y descendiente de griegos, pero la epifanía de la “Mitología Griega” produjo en ella maravillosas e indescriptibles emociones, que la llevaron a bucear con los enigmas de la vida.



Su curiosidad por el tema mencionado la condujo a investigar, leer, fantasear, e imaginar cómo sucedían los acontecimientos de los “mitos griegos”, y así se dio cuenta de que el hombre buscaba y/o encontraba en los “dioses griegos”, lo que ellos no poseían y/o no entendían.



Se recuerda que todas las actividades culturales organizadas por el Concejo Deliberante de San Isidro son gratuitas y no se necesita retiro de entradas o reservas previas.



Para más información los interesados pueden comunicarse al 4512-3336.