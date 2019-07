11/07/2019 - 0:00 | Información General / Inhumaron los restos de De La Rúa en un cementerio de Pilar Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los restos del ex presidente radical Fernando de la Rúa fueron inhumados hoy en el cementerio Parque Memorial de Pilar, donde se reunieron familiares, allegados y militantes radicales.

Tras el velatorio público de este martes en el Congreso Nacional, el cuerpo del ex mandatario estuvo en la casa velatoria O Higgins, en el barrio porteño de Núñez, desde donde fue llevada al cementerio privado.



De la ceremonia participaron familiares, amigos, políticos y militantes de la UCR.



De la Rúa murió este martes, a los 81 años, tras varios meses de internación por problemas cardíacos, los que se habían agravado en los últimos días.



Este miércoles, el Gobierno aseguró que el recientemente fallecido ex presidente "dedicó su vida a la actividad política" y "merece el homenaje de todo el pueblo argentino".



A través del Decreto 472/2019, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo declaró el "duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina" por tres días ante la muerte del dirigente radical.



El texto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, destacó que De la Rúa "dedicó su vida a la actividad política, ejerciendo diversos cargos públicos a los que accedió, en todos los casos, a través del sufragio popular".



"Cabe destacar que se desempeñó, a lo largo de su extensa trayectoria política, como senador nacional, diputado nacional, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llegando a ocupar el cargo de Presidente de la Nación entre los años 1999 y 2001", añadió el decreto.



Ante ello, el Gobierno subrayó que "la figura del doctor Fernando de La Rúa merece el homenaje de todo el pueblo argentino, por lo que resulta un deber del Gobierno Nacional honrar su memoria con motivo de su lamentable fallecimiento".



El decreto estableció tres días de duelo nacional, durante los que la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos, y que a través del Ministerio del Interior "se expresarán a la familia del extinto las condolencias del Gobierno nacional".



El ex presidente Fernando de la Rúa falleció el pasado martes a los 81 años, tras permanecer internado en grave estado por complicaciones cardíacas y renales. Volver