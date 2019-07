San Isidro celebró el Día de la Independencia con una fiesta para toda la familia

Música en vivo, baile, canciones patrias, fogones y chocolate caliente, formaron parte de la tradicional vigilia que se llevó a cabo en la Plaza 9 de Julio de Martínez.

San Isidro celebró un nuevo aniversario de la Independencia con una gran fiesta para toda la familia. A pesar del frío, cientos de vecinos se acercaron a la Plaza 9 de Julio de Martínez para disfrutar de la tradicional vigilia que este año tuvo música en vivo, baile, canciones patrias, fogones y chocolate caliente gratuito.



“Celebramos los 203 años de la Patria entre vecinos, amigos, familiares y representantes de distintas instituciones que hacen a nuestra comunidad. Nos une el amor por la Republica y el querer lo mejor para ella. Así también se construye la nacionalidad, apropiándonos y celebrando estas fechas patrias que nos deben unir en valores trascendentales”, expresó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a poco de concluida la fiesta.



Durante la noche, en una plaza que se vistió de celeste y blanco y se llenó de fogones para combatir el frío, el plato principal fue Ensalada de Covers, una banda que hizo bailar a todos con grandes éxitos como A rodar mi vida, La flor más bella, popotitos, entre otros.



Cerca de la medianoche, la Banda de Música de los Bomberos Voluntarios de San Isidro, con 25 integrantes dirigidos por Marcos Omar Ortega, interpretó algunas canciones patrias y, finalmente, el Himno Nacional, que fue entonado con fervor por un público familiar, autoridades municipales, delegaciones de fuerzas de seguridad, representantes del Centro de ex Combatientes de Malvinas locales y de la Iglesia, como el párroco de la Iglesia Santa Teresa del Niño Jesús, Marcelo Piris.



“Hace 49 años que vivo acá y vengo siempre a disfrutar de esta fiesta. Me parece una idea estupenda recibir el día de la Independencia de esta manera: todo juntos en comunidad”, subrayó Sandra Montenegro junto a su familia.



En el medio de la pista, María Inés Abraham contó: “La pasamos bárbaro. Mi novio es de Adrogué y quedó sorprendido por la amistad que hay entre todos los vecinos. Es una hermosa fiesta que cada año es mejor”.



Sin dejar de bailar, Oscar Chávez de Boulogne destacó: “Estoy muy contento de estar compartiendo esta fiesta con todos los vecinos. Es un día muy especial, me parece genial que todos nos unamos a celebrar y los más chicos entiendan la importancia de esta fecha”.