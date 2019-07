Cada vez más vecinos se anotan en las carreras y cursos del CUM de San Fernando

Ya comenzó la inscripción a la carrera de Idiomas de Inglés, mediante convenio con la Universidad Nacional de Quilmes y el Instituto Aeronáutico. Mañana jueves comienzan a anotarse en Portugés, Ceremonial y Protocolo; y el viernes se abre el registro para Informática. Las inscripciones son gratuitas en Av. Avellaneda 2270. Es requisito ser mayor de 18 años, residir en San Fernando y presentarse con el DNI.



El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, lleva a cabo políticas públicas para lograr una mayor inclusión social e igualdad de oportunidades. El Centro Universitario Municipal, ubicado en Av. Avellaneda 2270 (Tel 4575-3261), es un espacio de capacitación que ofrece convenios con universidades nacionales y otras instituciones educativas para que los vecinos puedan estudiar gratis en la ciudad y no necesiten trasladarse lejos de sus casas.



Ya comenzaron las inscripciones para la segunda parte del ciclo lectivo 2019 en la institución educativa municipal. El Director del CUM, Jorge Córdoba, manifestó: “Estamos nuevamente con inscripciones, siempre tenemos dos, principio de año y mitad de año, ahora con la universidad Nacional de Quilmes y con el Instituto Aeronáutico. En estos días hoy estamos inscribiendo para Ingles, mañana jueves estaremos inscribiendo para portugués, ceremonial, protocolo y el día viernes para Informática. Hoy con una gran cantidad de gente”.



“Tenemos mucha gente haciendo cola desde muy temprano a la mañana -agregó-, lo cual por un lado nos llena de orgullo pero además nos exige a seguir creciendo, a seguir progresando y generar más espacio para que nuestros vecinos de San Fernando se puedan capacitar, puedan progresar, generas mejores condiciones para la inviabilidad o para una mejor convivencia social”.



Es condición indispensable para inscribirse ser mayor de 18 años, concurrir con fotocopia del DNI, y tener una casilla de correo electrónico, personal e intransferible, donde la universidad pueda comunicarle su número de usuario como alumno universitario. El trámite es presencial debiendo presentarse con DNI original y una fotocopia del mismo en Centro Universitario Municipal.



La sanfernandina Delfina es una de las que se acercó al CUM para inscribirse. “Me vine a inscribir en la carrera Ingles para la universidad de Quilmes. Para mí es una gran oportunidad ya que últimamente no he podido tener los recursos para estudiar, asique tenerlo en San Fernando y gratuito genial”, opinó.



Por su parte, la vecina Sabrina consideró que “contar con esto es lo más favorable para todo ciudadano, yo creo que el hecho de tener que viajar en transporte Público o bien gastar nafta ya implica un gasto superior, que quizá uno en este tiempo no esté en condiciones de afrontar”. Finalmente, Uriel comentó: “La verdad lo veo como una oportunidad. Yo pienso seguir estudiando Ingeniería y la verdad ya es bastante útil en este tipo de cosas. El lugar está bastante lindo, y el curso me parece muy interesante”.



(*) Para más información, comunicarse al teléfono 4575-3261 de lunes a viernes de 8 a 17 hs. centrouniversitario@sanfernando.gov.ar