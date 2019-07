Protesta en el tren Sarmiento por detención de un empleado tras incidente con un pasajero

Los molinetes permanecían abiertos y las boleterías cerradas esta mañana en el Tren Sarmiento a raíz de una protesta por la detención de un empleado que protagonizó un incidente con un pasajero.

La medida por el momento sólo atañe a empleados de los sectores Boleterías y Evasión, pero podría extenderse a otros durante la jornada si el empleado no es liberado: en ese sentido, podría haber demoras o, incluso, la suspensión del servicio.



"Si el compañero no es liberado antes del mediodía, se paralizará el servicio", expresó Michel Enríquez, delegado de la línea que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con la zona Oeste del Conurbano bonaerense.



El delegado señaló, en declaraciones a Radio La Red, que el empleado fue detenido por haber "defendido a una compañera que fue golpeada por un pasajero".



"Ya la venía amenazando, la escupió y la golpeó. El compañero trató de defenderla y ahora está demorado en la Comisaría desde las 22:00 de ayer (martes)", expresó el gremialista.



Enríquez aseguró que el deseo del gremio Unión Ferroviaria es que no se tenga que suspender el servicio y que "el compañero pueda volver con su familia, a la que no ve desde hace muchas horas".



El delegado aseguró que esta mañana, más allá de la retención de tareas de trabajadores de los sectores boleterías y evasión era normal en cuanto a horarios.



"Debido a la detención de un ferroviario por defender la agresión física de un usuario a una compañera, a partir de las 00:00 Boleterías y Evasión cesan actividades, si no es liberado durante la mañana involucramos a las demás especialidades", manifestó el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, a través de su cuenta de Twitter.