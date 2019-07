El Centro Universitario de Vicente López celebró su primera camada de egresados de la carrera de Enfermería

En el marco de la entrega de diplomas a la primera camada de alumnos de la carrera de Enfermería que cursó en el Centro Universitario de Vicente López (Carlos Villate 4480, Munro), el intendente Jorge Macri celebró la posibilidad de que profesionales con un rol trascendental en la salud y el bienestar de las personas pudieran formarse y egresar dentro del distrito. "El Centro Universitario es, sin dudas, un lugar muy importante para todos nosotros, porque les da la oportunidad de estudiar cerca de sus casas a miles de vecinos de Vicente López", agregó.

Un total de 32 licenciados y licenciadas en Enfermería y 23 enfermeros universitarios, vivieron una jornada de celebración y orgullo junto a sus familias, docentes, directivos y demás de autoridades municipales. Entre los presentes estuvo el licenciado Emiliano Cagnacci, secretario de Licenciaturas y Cursos en la Facultad de Medicina de la UBA, quien señaló que "la enfermería, no sólo en Argentina sino también a nivel mundial, es fundamental para el sistema de salud. Éste no comienza si no hay un enfermero o una enfermera que pueda estar al servicio de aquellos pacientes que necesiten de su atención".



En esta misma línea, el jefe comunal remarcó que los enfermeros son "una pieza central dentro del engranaje que conforma el sistema de salud", por lo cual es necesario reconocer su labor y que el Estado brinde las herramientas necesarias para su formación y capacitación.