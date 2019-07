Solita Silveyra y Facundo Arana brillaron en Pilar

Los reconocidos actores Soledad Silveyra y Facundo Arana brindaron este lunes una función a sala llena de "Cartas de Amor", un éxito internacional de varias décadas, en el Lope de Vega.



Antes y después de la presentación, ambos compartieron momentos con el público pilarense, se sacaron fotos y firmaron autógrafos. Tras el espectáculo, se fueron ovacionados y con el compromiso de volver: debido al éxito de ventas, la obra regresará al distrito el 24 de octubre.



Respecto a su paso por Pilar, Arana destacó: "La gira nacional lleva varios meses y no nos pasa en todos lados esto de tener que agregar una función ya antes de la primera porque se agotaron las entradas y quedó gente afuera. Es una alegría enorme que nos suceda en Pilar, donde pasé toda mi adolescencia e hice la escuela secundaria. Le tengo el cariño de siempre".



"Es una obra maravillosa, que reivindica el amor y también las cartas, el acto de escribir, en esta época de tecnología, de inmediatez, esta obra le da una oportunidad a las cartas y a través de ellas cuenta una historia de amor con la que es imposible no emocionarse", explicó Silveyra respecto del espectáculo, que cuenta con la dirección de Selva Alemán.



La obra se centra en dos personajes: Melissa Gardner y Andrew Makepeace Laddquienes, sentado uno al lado del otro, leen en voz alta las notas, cartas y postales, en las que, durante casi cincuenta años, se cuentan las esperanzas, ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que van teniendo a lo largo de su vida.



Andrew (Arana) y Melissa (Silveyra), ambos nacidos en el seno de una familia rica y de buena posición, son amigos de la infancia, y su correspondencia comienza con una tarjeta de agradecimiento por un cumpleaños y continúa con postales desde sus lugares de veraneo.



Escrita por el dramaturgo norteamericano A. R. Gurney (finalista del Pulitzer en 1990) se estrenó en 1988 bajo la dirección de John Tillinger, protagonizada por John Rubinstein y Joanna Gleason. Gracias a las buenas críticas, la obra dio el salto a Nueva York y con el tiempo se convirtió en la obra más deseada para la colonia artística del off Broadway. Desde allí saltó a ser un suceso internacional, interpretada hasta por artistas de la talla de Alain Delon y Gerard Depardieu. En la versión nacional fue desarrollada, entre otros, por Selva Alemán y Arturo Puig.