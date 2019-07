Los precandidatos por el Frente de Todos a presidente, Alberto Fernández, a diputado nacional, Sergio Massa y a gobernador, Axel Kicillof participaron de los festejos por el Día de la Independencia en la ciudad de Necochea. Allí, Massa afirmó "desde octubre debemos decidir qué país queremos, para pocos o para muchos. Nosotros queremos una Argentina para todos".



Durante la visita a Necochea, Massa aseguró "nuestra responsabilidad es darle a los argentinos un Gobierno que mire a todos, más allá de las diferencias. Es darles la posibilidad de soñar con tener un trabajo y no el miedo a perderlo. Un Estado que genere el crédito y un sistema impositivo que garanticen a las Pymes y al comercio la generación de empleo, que permita jubilaciones dignas y que la educación pública sea el instrumento de movilidad social ascendente en Argentina".



También resaltó: "Tenemos que terminar con el fracaso de Macri y un gobierno que empobreció y destruyó el tejido social y económico de la Argentina. Queremos que la gente pueda pagar la luz , el gas y el agua y no tener miedo a que lleguen las facturas, por un Gobierno que eligió enriquecer a 10 empresas en perjuicio de millones de argentinos”.



"El 27 de octubre debemos decidir qué país queremos, para pocos o para muchos. Nosotros queremos una Argentina para todos", sostuvo Massa y añadió: "La etapa que viene tiene que tener el aprendizaje de nuestros propios errores, vamos a poner de pie a la Argentina. No tengo dudas de que el 10 de diciembre Axel será gobernador y Alberto será presidente".



Massa, Fernández y Kicillof visitaron el Club del Valle de Necochea, junto al intendente de dicho municipio, Facundo López y allí se refirieron a la difícil situación que atraviesan los clubes de barrio debido a la crisis económica. "Este Gobierno cree que el deporte es un negocio, por eso elimina la secretaria de Deporte y la tarifa social para clubes de barrio, que sirven como instrumento de contención social. Nosotros creemos que detrás del Estado puede estar la mano solidaria de la sociedad. Al participar de actividades deportivas, nuestros hijos se interesan por la adquisición de valores deportivos esenciales. Esa es la mirada que tenemos sobre el deporte social".



Los precandidatos del Frente de Todos también se acercaron al