Martilleros bonaerenses advierten que los alquileres seguirán subiendo

El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires advirtió que los alquileres seguirán subiendo como consecuencia de la “persistente inflación”.



“Esto es una muestra más del derrumbe brutal que sufre el sector inmobiliario por una crisis económica que, lejos de resolverse, se agrava cada día más”, señaló el presidente de la entidad, Juan Carlos Donsanto.



“El costo de vida supera por una amplia brecha a los incrementos de la mensualidad por el alquiler de una vivienda”, sostuvo Donsanto en declaraciones a NA.



La máxima autoridad del Colegio de Martilleros bonaerense remarcó que mientras el costo del alquiler promedio de una propiedad se incrementó entre enero y mayo de este año un 10,8 por ciento promedio, el índice de precios al consumidor trepó, en ese mismo período, un 19,2 por ciento según datos del INDEC.



“Medido de modo interanual, el retraso muestra la misma tendencia porque el costo de vida se incrementó 60 por ciento de mayo a mayo y el canon locativo lo hizo 34,7 por ciento en el mismo período”, señaló.



Agrego que “estos datos no hacen más que confirmar el derrumbe brutal que afecta a todo el sector inmobiliario”, al tiempo que señaló que “las escrituras cayeron el 50 por ciento, de un año a otro no solamente en nuestra jurisdicción”.



Donsanto señaló que “la imposibilidad del acceso a la vivienda hoy está dada por la caída generalizada de ingresos de la gente, por los aumentos en todos los otros rubros de la canasta básica, en las tarifas y por la falta de acceso a vías de financiación serias y sustentables y no pensadas en función del marketing político o del negocio financiero de muy pocos”.