El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, publicó hoy un decálogo con las "diez razones para votar" al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.



"Todos significa una gran coalición. Aun con los que hoy nos enfrentan. Una coalición por el futuro y el progreso. Y creo en la capacidad y el liderazgo de Alberto para mediar y dirigir", destacó Massa en un mensaje que divulgó a través de su cuenta de Twitter.



Y agregó: "Poner la Argentina de pie, devolver la esperanza a jóvenes y jubilados, va a necesitar de grandes consensos. No dudo de la capacidad de Alberto para construirlos y lo hará con generosidad".



Sin hacer una mención explícita del kirchnerismo, el ex intendente de Tigre se diferenció de ese sector y llamó a "superar los errores del pasado", a "aprender de los errores y no volver atrás".



"Compartimos con Alberto experiencia, sentido crítico y autonomía. Debemos aprender de los errores y no volver para atrás. Con Todos es hacia el futuro. Superando los errores del pasado y el doloroso fracaso del presente", indicó.



Massa ponderó las características de Fernández como conductor de un proyecto que se contrapone al del macrismo.



"Tenemos claras las prioridades: el trabajo y la producción antes que la especulación financiera. El largo plazo en la educación y no el endeudamiento sin destino. Tenemos claras las prioridades", enfatizó el primer precandidatoa diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires.



En su tarea de persuasión, Massa también hizo hincapié los atributos de personalidad de Fernández, a quien definió como "buen tipo", "sensible" y de "buena fe".



"Las emociones también pesan. Veo en Alberto su condición de buen tipo. Que escucha. Sensible. Buena persona. La política también son emociones. Lo conozco. Sé de su buena fe", recalcó.



"El Frente Renovador se suma a la construcción de esta nueva mayoría. Con el deseo de construir el tiempo y el Gobierno que vienen. Con la convicción de que Alberto será el Presidente de todos", remató el primer candidato a diputado del Frente de Todos por la provincia Buenos Aires.



Este martes, Massa se presentará en Necochea junto a Fernández y Axel Kicillof en un acto político por el 9 de Julio, en el marco de la campaña hacia las PASO del 11 de agosto.