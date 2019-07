Pilar entregó botones de alarmas urbanas en Manzanares

El intendente Nicolás Ducoté hizo entrega de nuevos botones de alarmas urbanas a vecinos de Manzanares.



En tal sentido, Ducoté expresó: "Estamos trabajando en muchos barrios para seguir expandiendo este sistema de alarmas urbanas. Ya superamos los 3600 botones en más de 100 barrios de Pilar incorporándolos al sistema de protección ciudadana, que junto con el aumento del patrullaje, las cámaras conectadas al COM y el trabajo coordinado de las fuerzas, estamos llevándole prevención a nuestros vecinos".



Por su parte, el responsable del área de Seguridad Horacio Piazzale señaló: "Seguimos trabajando en todos los barrios, llevando tecnología y herramientas de prevención a todo el distrito".



Estos instrumentos funcionan al presionarse ante una situación de riesgo, emitiendo una señal lumínica y sonora que además envía una alerta al COM, activando el sistema de protección ciudadana. En total, el distrito posee más de 360 alarmas urbanas con 3.640 botones en manos de los vecinos.



Los mismos se suman las más de 980 cámaras de monitoreo conectadas al Centro de Operaciones Municipal.



Además, en el distrito funciona la aplicación móvil gratuita “Alerta Pilar”, desarrollada para celulares y que ya fue descargada por más de 20.500 vecinos. Posee las mismas funciones que el botón anti pánico y tiene geolocalización, indicando lugar y tipo de emergencia que tiene la persona pudiendo solicitar socorro en cuanto a salud, policía o bomberos. Para obtenerla, se debe ingresar desde el celular en Play Store o App Store, buscar Alerta Pilar y descargarla.



Para contactarse con el COM, los vecinos se pueden comunicar al 02304276910. O vía mail a seguridadvecinal@pilar.gov.ar.



Participaron del evento el subsecretario de Gestión Territorial del área, Juan Manuel Moraco; el director de Juventud, Vladimir Braillard; el director del Centro de Operaciones Municipales (COM), Marcelo Ianotta; el director de Prevención de Adicciones, Daniel Agostino; la coordinadora ejecutiva en la secretaría de Seguridad, Analía Leiva; y los concejales Ines Ricci y Adrian Maciel.