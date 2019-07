06/07/2019 - 20:10 | Zonales / Tigre Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Don Torcuato Herramientas: Compartir: ver más imágenes “Hoy concretamos unas de las obras más importantes de los últimos 10 años en Tigre”, expresó el intendente. El edificio, construido íntegramente con fondos municipales, cuenta con 22 camas de internación abreviada y servicios de ecografía, tomografía, rayos y guardia las 24 hs, entre otras especialidades. En los próximos días, Tigre inaugurará otro hospital en Benavídez. ver video El intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró el nuevo Hospital Municipal "Floreal Ferrara" en la localidad de Don Torcuato, que fue construido íntegramente con fondos propios y cuenta con 22 camas de internación abreviada y servicios de ecografía, tomografía, rayos y guardia las 24 hs. El jefe comunal estuvo acompañado por sus pares de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; y San Martín, Gabriel Katopodis. Se trata del segundo hospital de estas características impulsado por el Municipio, que se suma al “Valentín Nores” de Tigre centro y a otro que se inaugurará en los próximos días en Benavídez.







“Hoy concretamos una de las obras más importantes de los últimos 10 años en Tigre y que era muy pedida por nuestros vecinos” sostuvo el intendente. Y agregó: “Es un escalón superior a lo que vienen brindando los centros de salud, que permitirá además descongestionar la demanda que tiene hoy el hospital provincial de Pacheco, con el que no tenemos una interacción adecuada y eso no puede ocurrir entre los Estados provincial y municipal. Esperamos que asuma el nuevo gobernador para poder trabajar juntos de forma asociada, independientemente de cómo pensemos en lo político; y de esa manera, seguir formando equipos para soñar juntos en un futuro hospital de agudos, que es otro anhelo compartido con nuestros vecinos".







En sus palabras, Zamora contó que se avanza también en obras como la escuela secundaria N° 36 del barrio El Prado Benavídez; los jardines maternales en el centro de Tigre y Don Torcuato; y el cine teatro de Benavídez, que será un espacio único en el Gran Buenos Aires por su impacto cultural.



Zamora participó en la plantación de un árbol Lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad. Estuvo acompañado por Pedro y Pedrito Ferrara, hijo y nieto del prestigioso cardiólogo argentino, Floreal Antonio Ferrara, cuyo nombre fue utilizado para nombrar al hospital, ubicado sobre la calle Pasteur y colectora de Panamericana. Posteriormente, junto a ellos y funcionarios del gabinete municipal se realizó el tradicional corte de cinta y luego se descubrió una placa alusiva en el interior del edificio.







Ferrara se especializó en medicina social y fue, además, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En diciembre de 2007, la Legislatura porteña lo distinguió como ciudadano ilustre de Buenos Aires. Falleció el domingo 11 de abril de 2010, a los 85 años.

El flamante Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato se fusionó al Hospital de Diagnóstico por Imágenes, que funcionaba en el distrito desde 2015. Se estima que se atenderán aproximadamente 35 mil vecinos y se generarán un centenar de nuevos puestos de trabajo, entre profesionales y personal auxiliar. Tendrá 2 servicios troncales que serán pediatría y clínica médica, que brindarán guardia las 24 hs de lunes a lunes con 2 médicos para cada especialidad. Además, habrá 22 camas de internación abreviada de 6 a 8 hs, tiempo en el que un médico puede definir si el paciente resuelve su patología en el hospital o necesita ser derivado a un centro de mayor complejidad.







El secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: "Queremos darle respuesta a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. La idea es que el paciente que ingrese al hospital pueda salir con el diagnóstico hecho y el inicio del tratamiento. Se buscará solucionarlo aquí y sino será traslado a un hospital de mayor complejidad".







En el nuevo hospital se atenderán las siguientes especialidades: cardiología, traumatología, odontología, kinesiología para adultos, otorrinolaringología, dermatología y urología. Los vecinos podrán acceder, además, a estudios complementarios como: radiografías, tomografías y ecografías las 24 hs; y habrá un laboratorio completo exclusivo para la atención de guardia.







De igual modo, el hospital contará con el servicio de consultorios externos con atención programada y derivada por un médico generalista, ya sea de un centro de salud local o de otro centro de referencia en especialidades médicas como cardiología, otorrinolaringología y cirugía. Por otro lado, habrá un sector quirúrgico que estará destinado a procedimientos mínimamente invasivos, servicio de enfermería y servicio administrativo.



"Fueron muchos meses de trabajo y hoy emprendemos este nuevo desafío. Esperamos recibir 1.200 personas por día. Será un sistema de salud que trabajará de forma integrada con el resto de los hospitales y centros de salud del distrito", afirmó la directora del HDI de Don Torcuato, Dolores Ouviña.







Tigre cuenta con 22 centros de salud, un Hospital Odontológico, un Hospital Oftalmológico y un Hospital Materno Infantil. A esta estructura sanitaria se le suma también el HDI “Valentín Nores” de la localidad de Tigre Centro. Próximamente se inaugurará el HDI en la localidad de Benavídez, que junto al resto aumentarán la disponibilidad de al menos unas 45 camas hospitalarias municipales para emergencias e internación corta de baja y mediana complejidad.







Estuvieron también presentes en la inauguración figuras como: el diputado nacional, Leonardo Grosso; el Dr. Alberto Cormillot, reconocido nutricionista y asesor del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) de Tigre y el Dr. Claudio Zin, ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.



