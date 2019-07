06/07/2019 - 19:51 | Espectáculos / Cinth: “La guitarra es mi compañera inseparable” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La cantante y arquitecta afirma que a través de las canciones busca “trasmitir emociones, compartir pensamientos que me invaden”. Sobre su disco “Caminos” detallo que fue “la concreción de muchos años de música en silencio donde fue bajando uno por uno los temas de mi vida”. Ahora está en plena grabación de su primer programa de televisión que une sus dos pasiones: Arquitectura y música. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Que te motivo a estar sobre un escenario?



Mis comienzos fueron a los 5 años, me encantaba subirme a cantar en los escenarios de a las peñas. No lo hacía profesionalmente, sino simplemente porque me gustaba. Como a los 17 años me dio mucha vergüenza exponerme y cantar, como un pánico escénico que fue creciendo cada vez más. Esta situación me mantuvo alejada muchos años de mi pasión por el canto e inclusive de la guitarra que actualmente es mi compañera inseparable. Increíblemente me volví a conectar con estas pasiones a raíz de un impedimento físico, una hernia de disco, que me tuvo parada en mis actividades como arquitecta y en general, reflexionando acerca de mis deseos y necesidades para mi salud, mente - cuerpo. Allí decidí comprarme nuevamente una guitarra y volví a cantar, Me puse a estudiar y el 10 /10 /10 a las 10 pm me presente por primera vez como Cinth en público con la banda con mucho éxito interpretando covers. Luego aparecerían las composiciones inesperadas.



¿Qué es lo que te motiva a escribir canciones? ¿Hay un lugar en particular?



Me gusta trasmitir emociones, compartir pensamientos que me invaden, hasta conversaciones. Describir personas y momentos. En general más que el lugar es poder estar tranquila para poder conectar con esa inspiración creativa o musa inspiradora.



¿Que nos podes contar del disco “Caminos”?



Caminos es la concreción de muchos años de música en silencio donde fue bajando uno por uno los temas de mi vida. Another Angel in the Sky, primer tema propio, una conversación con una amiga, creo que ella me abrió el portal a la composición musical. Veo en tus ojos, un tema de amor dedicado a mi pareja, Pasión, la historia de mi vida, después de tantos años reencontrándome con la música, Caminos, como superar los miedos y fobias para vivir una vida plena y real conectada con el amor. Amores, distintos tipos de amor o será que algunos no son amores, Just Take me as I am , que lindo que nos acepten tal cual somos, Cuando me invitas a soñar es una composición compartida con un amigo que vive en Amsterdam y me envío una letra describiendo lo que sentía escuchándome a la distancia. Y Una señal de amor, co-escrita luego de uno de los viajes a Traslasierra, habla de las señales, si vendrán de algún lado o seremos nosotros que las emitimos.



¿Cómo fueron surgiendo las canciones?



De manera muy natural e inesperada al mismo tiempo. En general aparecen primero en la guitarra y luego me invade la letra, y en 15 minutos aproximadamente está plasmado en el papel o la computadora. El primero nació mientras ensayaba para ir a tocar. Es un momento muy mágico porque no lo pienso simplemente lo dejo fluir. Yo creo que si lo pienso no saldría.



También tenes canciones compuestas en ingles. Comentamos sobre ellas. ¿Qué te incentiva escribir en ese idioma?



Así es. Curiosamente no hablo ingles fluidamente, es esto que digo que hay algo de la composición que no pasa por nuestro raciocino sino que viene de otro lado, de sabiduría y lenguaje que no sabemos que está en nosotros o en el éter y somos el portal para realizar esa creación, ya sean canciones, cuadros, o esculturas. Así que cuando aparece la bajada en otro idioma no me resisto mas, al principio trataba de traducirla, pero no era lo mismo. Después entendí que el la música es de idioma universal y cada palabra es una melodía en sí misma.



¿Escuchando tus canciones se define un estilo pop-folk. ¿Vos como te catalogas?



Si. Creó que me va bien esa definición, Aunque no me gusta encasillarme.



¿Hay una canción del disco “Caminos” que te representa?



Si, Pasión es un tema que refleja mi vida, y Caminos también, que define mi puesta en marcha.



Además de cantante ahora estas en la conducción de tu programa en la televisión. ¿Cómo te llego la propuesta? ¿Cuál es el contenido que va a tener? ¿Y que representa este pasó para vos?



Si. Otro camino inesperado que apareció en mi vida sin buscarlo. Cuando me lo propusieron pensé que no era el momento porque no quería dispersarme y sacarle tiempo a la música. Pero después me di cuenta que completaba una parte de mi ya que iba unir la arquitectura con la música, mis dos pasiones y me encanto el desafío. Soy ariana, no puedo resistirme a ellos.



Hoy, ¿cuál es tu “Camino”?



Seguir transitando y disfrutando el camino trazado de la música, del diseño, ir desplegando los proyectos y melodías que quieran ir apareciendo en el, con pasión y agradecimiento.



Volver