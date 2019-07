05/07/2019 - 14:26 | Zonales / San Isidro San Isidro: cómo funcionarán los servicios municipales el 8 y 9 de julio Herramientas: Compartir: ver más imágenes Durante los días lunes 8 y martes 9 de julio, la Municipalidad no atenderá al público, pero funcionarán guardias en todos los servicios imprescindibles para la comunidad.

Durante los días lunes 8 y martes 9 de julio, la Municipalidad de San Isidro no atenderá al público, pero funcionarán guardias en todos los servicios imprescindibles para la comunidad.



Salud Pública:

Atenderán las guardias hospitalarias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el SAME SAN ISIDRO, llamando al 4512-3107 o al 107 desde un teléfono de línea.



También pueden hacerlo con el Hospital Central de San Isidro llamando al 4512-3777/3707, con el Hospital Municipal Materno Infantil al 4512-3900 y con el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne al 4513-7842/7879.



Higiene Urbana:

El servicio de recolección nocturna funcionará normalmente.



Estacionamientos

No se cobrará estacionamiento en los centros comerciales.



Seguridad:

En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden llamar al Programa de Cuidado Comunitario al 4512-3333, desde donde se canalizarán los requerimientos al Servicio Municipal de Emergencias Médicas, Tránsito, Servicios Públicos, Policía o empresas de servicios públicos.



Turismo:

Los vecinos pueden comunicarse con la Oficina de Turismo, de 10:00 a 18:00, al 4512-3209/3262 o dirigirse a la dependencia municipal ubicada en Av. del Libertador 16362, San Isidro.