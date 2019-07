05/07/2019 - 14:19 | Actualidad / El COM de Pilar continúa removiendo vehículos abandonados de la vía pública Herramientas: Compartir: ver más imágenes En el marco del Proyecto de Recuperación de Espacios Públicos, la Secretaría de Seguridad continúa removiendo vehículos abandonados y chatarra de la vía pública en las distintas localidades. Así, durante el mes de julio las tareas empezaron esta semana por Pilar y Manuel Alberti. El lunes 8 se abocarán a Villa Rosa, en tanto que el jueves 11 será en Presidente Derqui. El lunes 15 la remoción de vehículos se focalizará en Pilar Sur y el miércoles 17 en La Lonja y Del Viso, trasladándose el viernes 19 a Lagomarsino. El lunes 22 de julio la recolección se hará en Villa Astolfi, el miércoles 24 en Zelaya y el viernes 26 en Fátima, para concluir el mes el lunes 29 en Manzanares.



De esta forma, se busca evitar focos de incendio, de presencia de roedores y hechos de vandalismo, al tiempo que se recupera espacio público para los vecinos. El procedimiento empieza con la intimación de los dueños del vehículo en infracción para que lo remueva del espacio común. En el caso de que el vecino no cuente con los recursos para trasladarlo a un lugar privado, se lo asiste remolcándolo al lugar indicado. En caso de que el automotor no sea reconocido por su propietario, luego del plazo legal se lo traslada al depósito municipal para su posterior compactación.



Para mayor información, comunicarse al 0230 4279610 int. 8477 ó al (11) 2461-4533. Volver